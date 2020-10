Carpigiani impattano (0-0) col Fano (al 3°pari consecutivo). Modenesi (al 1°ko stagionale) sconfitti (1-0) ed agganciati a quota 6 dalla Triestina (al 2°successo consecutivo). Primo successo Padova che batte (3-1) in rimonta Mantova (al 2°ko consecutivo). Al Riviera primo pareggio stagionale dei rossoblu e 1°punto per la Fermana che stacca per ora i fanalini di coda. Domani si giocano 3 posticipi (Gubbio-Arezzo, Perugia-Cesena e Ravenna-Vis Pesaro). All’interno anche i risultati degli altri 2 Gironi A e C.

SERIE C GIRONE B:

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La 3a Giornata (1°turno infrasettimanale stagionale dei 9 previsti) del Girone B giocata di mercoledì, è incompleta. All’appello infatti mancano ben 3 gare (Gubbio-Arezzo ore 18,30, Perugia-Cesena e Ravenna-Vis Pesaro, entrambe alle ore 20,45), tutte posticipate a giovedì 8 ottobre. Le 7 gare disputate hanno scaturito: 3 successi (tutti interni) e 4 pareggi (di cui 2 a reti bianche); 12 (di cui una su rigore) le reti messe a segno per ora in questo 3°turno.

Non ci sono più formazioni a punteggio pieno. Ci sono 3 squadre (Carpi, Matelica e Sudtirol Alto Adige) al comando con 7 punti, frutto di 3 risultati utili consecutivi (2 successi ed un pareggio) e 4 (Arezzo, Fermana, Gubbio e Ravenna) rimaste per ora al palo (ossia a 0 punti).

Primo successo stagionale ed interno per il Padova.

Primo ko stagionale per Imolese (esterno) e Modena (esterno)

RISULTATI 3A GIORNATA D’ANDATA SERIE C GIRONE B DI MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE 2020 A PORTE CHIUSE:

Carpi-Alma Juventus Fano 0-0

Feralpisalò-Imolese 2-1 (60’Tommaso Morosini su rigore, 68’Andrea Petrucci, 83’Morachioli [I]. Al 49′, sullo 0-0 Alessandro Polidori dell’Imolese ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Victor De Lucia)

Gubbio-Arezzo (Gara posticipata a giovedì 8 ottobre alle ore 18,30)

Matelica-Sudtirol Alto Adige 1-1 (5’autorete di Vito Leonetti su punizione dalla sinistra battuta da Daniele Casiraghi [S.A.A.], 32’Balestrero [M] in rovesciata)

Padova-Mantova 3-1 (10’Simone Rosso [M], 31’Ronaldo Pompeu Da Silva su rigore, 35’Alfredo Bifulco, 85’Matteo Mandorlini)

Perugia-Cesena (Gara posticipata a giovedì 8 ottobre alle ore 20.45)

Ravenna-Vis Pesaro (Gara posticipata a giovedì 8 ottobre alle ore 20.45)

SAMB-Fermana 1-1 (2’Cognigni [F], 53’Angiulli [S])

Triestina-Modena 1-0 (55’Guido Gomez)

Virtus Vecomp Verona-Legnago Salus 0-0

CLASSIFICA :

Sudtirol Alto Adige 7,

Matelica 7,

Carpi 7,

Triestina 6,

Modena 6,

Feralpisalò 6,

Legnago Salus 5,

Perugia * 4,

Imolese 4,

Padova 4,

SAMB 4

Alma Juventus Fano 3,

Virtus Vecomp Verona 3,

Mantova 3,

Vis Pesaro * 1,

Cesena * 1,

Fermana 1,

Arezzo * 0,

Gubbio * 0,

Ravenna * 0.

*= Gara della 3a giornata ancora da disputare.

PROSSIMO TURNO, 4a giornata d’andata di domenica 11 ottobre 2020 a porte chiuse:

Alma Juventus Fano-SAMB (Ore 17,30)

Arezzo-Virtus Vecomp Verona (Ore 17,30)

Cesena-Feralpisalò (Ore 15)

Fermana-Padova (Ore 15)

Imolese-Carpi (Ore 17,30)

Legnago Salus-Triestina (Ore 15)

Mantova-Perugia (Ore 15)

Modena-Ravenna (Ore 17,30)

Sudtirol Alto Adige-Gubbio (Ore 15)

Vis Pesaro-Matelica (Ore 17,30)

La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (1a giornata d’andata di domenica 25 agosto 2019), al Comunale Raffaele Mancini di Fano (Pesaro-Urbino) finì 1-3 (12’Cernigoi, 26’Parlati [A.J.F.], 51’autorete di Pasquale Di Sabatino su cross dalla destra di Cernigoi, 91’Francesco Orlando. Al 40’Di Massimo della Samb ha fallito un rigore, parato dall’estremo locale Viscovo) per la Samb di Paolo Montero.

Calendario Serie C Girone B 2020-21

CLASSIFICA MARCATORI-

In testa alla classifica marcatori Davide Balestrero del Matelica con 3 centri.

Alle sue spalle troviamo: Cristian Carletti del Carpi, Filippo Guccione (un rigore trasformato) del Mantova, il centrocampista ivoriano Christian Kouan del Perugia e Luca Miracoli della Feralpisalò con 2 reti a testa.

Completano attuale podio: Angiulli, l’attaccante argentino Maxi Lopez e Nocciolini della SAMB, Barbuti (un rigore trasformato), Vincenzo Ferrara e Roberto Marino dell’Alma Juventus Fano, Marco Beccaro, Daniele Casiraghi ed il terzino destro italo-marocchino El Kaouakibi del Sudtirol Alto Adige, Alfredo Bifulco, Della Latta, Matteo Mandorlini ed il centrocampista brasiliano Ronaldo Pompeu Da Silva (un rigore trasformato) del Padova, Bordo e Simone De Santis del Matelica, Bortolussi del Cesena, Cognigni della Fermana, Cutolo (un rigore trasformato) dell’Arezzo, Gelonese, Ettore Marchi e Valerio Nava della Vis Pesaro, l’attaccante italo-argentino Guido Gomez della Triestina, l’attaccante argentino Juanito Gomez del Gubbio, Luca Guidetti, Tommaso Morosini (un rigore trasformato) ed Andrea Petrucci della Feralpisalò, Ingegneri, Scappini (un rigore trasformato), l’attaccante brasiliano Diogo Sodinha, Alberto Spagnoli e Tulissi del Modena, Alessandro Lombardi, Alessandro Masala e Morachioli dell’Imolese, Marcandella e Pittarello della Virtus Vecomp Verona, Melchiorri del Perugia, Stefano Pellizzari, Rolfini ed Alessandro Zanoli del Legnago Salus, Simone Rosso del Mantova ed il difensore centrale montenegrino Sabotic e Varoli del Carpi e Tartaglia della Triestina, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Federico Moretti (Matelica) pro Sudtirol Alto Adige alla 3a giornata.

I gol realizzati sul campo alla 1a giornata da Marco Beccaro e Fabian Tait del Sudtirol Alto Adige e da Marcello Sereni del Ravenna non sono compresi nella classifica marcatori dopo la decisione del Giudice Sportivo che ha trasformato la gara (Ravenna-Sudtirol Alto Adige 1-2 sul campo) in 0-3 a tavolino.

STATISTICHE SAMB:

Vittorie: una (2-1 interno col Gubbio alla 2a giornata)

Pareggi: 1 (1-1 interno con la Fermana alla 3a giornata)

Sconfitte: una (2-0 a Carpi alla 1a giornata)

Gol fatti: 3 (tutti in casa) con 3 diversi marcatori: Angiulli (1), l’attaccante argentino Maxi Lopez (1) e Nocciolini (1).

Gol subiti: 4 (2 in casa e 2 in trasferta)

Differenza reti: -1 (3-4)

Capocannonieri: Federico Angiulli, l’attaccante argentino Maxi Gaston Lopez (1) e Manuel Nocciolini (1) con una rete a testa.

Punti interni: 4 (su 2 gare interne), frutto di un successo ed un pari interno.

Punti esterni: 0 (su una gara esterna), frutto di un ko esterno.

Espulsioni (di giocatori): 2 (Dario D’Ambrosio per fallo da ultimo uomo alla 1a giornata e Davide Di Pasquale alla 2a giornata)

Ammonizioni (di giocatori): 6.

Media inglese: -3.

Nella Coppa Italia Coca Cola la squadra di Montero è stata subito eliminata al 1° Turno in gara unica, perdendo 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara) sul campo dell’Alessandria.

CALENDARIO COMPLETO SAMB SERIE C GIRONE B 2020/21:

ANDATA 2020-21- 1a Giornata, Domenica 27 settembre 2020: Carpi-SAMBENEDETTESE 2-0 (31’e 70’Cristian Carletti. Al 22’espulso Dario D’Ambrosio della Samb per fallo da ultimo uomo su Sabotic); 2a Giornata, domenica 4 ottobre: SAMB-Gubbio 2-1 (22’Nocciolini, 60’Juanito Gomez [G], 76’Maxi Lopez. All’87’espulso Davide Di Pasquale della Samb); 3a Giornata, mercoledì 7 ottobre: SAMB-Fermana; 4a Giornata, domenica 11 ottobre ore 17,30: Alma Juventus Fano-SAMB; 5a Giornata, domenica 18 ottobre ore 15: SAMB-Mantova; 6a Giornata, mercoledì 21 ottobre ore 20,45: Imolese-SAMB; 7a Giornata, domenica 25 ottobre ore 15: SAMB-Modena; 8a Giornata, domenica 1°novembre: Sudtirol Alto Adige-SAMB; 9a Giornata, domenica 8 novembre: SAMB-Perugia; 10a Giornata, mercoledì 11 novembre: Arezzo-SAMB; 11a Giornata, domenica 15 novembre: SAMB-Vis Pesaro; 12a Giornata, domenica 22 novembre: Ravenna-SAMB; 13a Giornata, domenica 3 novembre: 13a Giornata, domenica 29 novembre: SAMB-Legnago Salus ; 14a Giornata, domenica 6 dicembre: Triestina-SAMB; 15a Giornata, domenica 13 dicembre: SAMB-Matelica; 16a giornata, domenica 20 dicembre: Cesena–SAMB ; 17a Giornata, mercoledì 23 dicembre 2020: SAMB-Virtus Vecomp Verona; Sosta natalizia di 2 weekend; 18a giornata, domenica 10 gennaio 2021: Feralpisalò-SAMB ; 19a giornata, domenica 17 gennaio 2021: SAMB-Padova.

RITORNO 2021- 20a Giornata, domenica 24 gennaio 2021: SAMBENEDETTESE-Carpi; 21a Giornata, domenica 31 gennaio: Gubbio-SAMB; 22a Giornata, mercoledì 3 febbraio: Fermana-SAMB ; 23a Giornata, domenica 7 febbraio: SAMB-Alma Juventus Fano; 24a Giornata, domenica 14 febbraio: Mantova-SAMB; 25a Giornata, mercoledì 17 febbraio: SAMB-Imolese; 26a Giornata, domenica 21 febbraio: Modena-SAMB; 27a Giornata, domenica 28 febbraio: SAMB-Sudtirol Alto Adige; 28a Giornata, mercoledì 3 marzo: Perugia-SAMB; 29a Giornata, domenica 7 marzo: SAMB-Arezzo; 30a Giornata, domenica 14 marzo: Vis Pesaro-SAMB; 31a Giornata, mercoledì 17 marzo: SAMB-Ravenna; 32a Giornata, domenica 21 marzo: Legnago Salus-SAMB; 33a Giornata, domenica 28 marzo: SAMB-Triestina; 34a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 3 aprile: Matelica-SAMB; 35a Giornata, domenica 11 aprile: SAMB-Cesena; 36a Giornata, mercoledì 14 aprile: Virtus Vecomp Verona SAMB; 37a Giornata, domenica 18 aprile: SAMB-Feralpisalò; 38a ed ultima Giornata, domenica 25 aprile: Padova-SAMB.

Statistiche ALMA JUVENTUS FANO (prossimo avversario della Samb nella 4a giornata):

Serie positiva in corsa: 3 risultati utili consecutivi (tutti pareggi: 1 in casa e 2 in trasferta)

Vittorie: 0

Pareggi: 3 (Con Perugia, Padova e Carpi)

Sconfitte: 0

Gol fatti: 3 (1 in casa e 2 fuori) segnate con 3 diversi marcatori: Barbuti (1), Vincenzo Ferrara (1) e Roberto Marino (1).

Gol subiti: 3 (1 in casa e 2 fuori).

Differenza reti: 0 (3-3)

Capocannonieri: Riccardo Barbuti, Vincenzo Ferrara e Roberto Marino con un gol a testa.

Punti interni: 1 (su una gara in casa), frutto di un pari interno

Punti esterni: 2 (su 2 gare in trasferta), frutto di 2 pari esterni.

Espulsioni (di giocatori): 0.

Ammonizioni: 10.

Media inglese: -2.

L’Alma Juventus Fano è una squadra marchigiana dell’omonimo comune in provincia di Pesaro-Urbino.

La scorsa stagione è giunta 19a nel Girone B di Serie C, vincendo poi lo spareggio play out contro il Ravenna (retrocesso sul campo ma poi ripescato)

Nel suo Palmares ci sono: 2 Campionati di Serie D vinti nelle stagioni 1975/76 (Girone D) e 2001/02 (Girone E) e 2 di Serie C2 (entrambi nel Girone C) vinti nelle stagioni 1978/79 e 1989/90.

Ma la stagione clou della sua storia poteva essere quella 1980/81 quando sfiorò per un pelo la sua prima storica promozione in Serie B chiudendo 3a a soli 2 punti da Reggiana e Cremonese (entrambe promosse in Serie B) il Girone A di Serie C1.

Assieme all’Ascoli è l’unica squadra marchigiana a non essere scesa mai al di sotto della Serie D (dall’Eccellenza in giù per intenderci).

La formazione di Marco Alessandrini (Confermato) nell’attuale Campionato ha finora raccolto 3 punti in 3 gare, frutto di 3 pareggi (2-2 a Perugia alla 1a giornata, 1-1 interno col Padova alla 2a e 0-0 a Carpi alla 3a).

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2020/21 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione è giunta 19a nel Girone B di Serie C, vincendo poi lo spareggio play out contro il Ravenna): Marco Alessandrini (Confermato).

Arezzo (Squadra dell’omonimo comune toscano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone A di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Alessandro Potenza (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. La scorsa stagione è giunto 3°nel Girone B di Serie C, disputando i Play Off, dove è stato eliminato ai quarti dal Novara): Sandro Pochesci (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione è giunto 13°nel Girone B di Serie C): William Viali (Confermato)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nel 2°turno dal Padova): Massimo Pavanel (Nuovo).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 11a nel Girone B di Serie C): Mauro Antonioli (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione è giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Vincenzo Torrente (Confermato)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 17a nel Girone B di Serie C, vincendo poi spareggio play out giocato contro l’Arzignano Valchiampo): Roberto Cevoli (Confermato)

Legnago Salus (Squadra veneta di Legnago, comune in provincia di Verona. Ripescato in Serie C [dove mancava dalla stagione 1947/48] al posto del Campodarsego [che era giunto 1°ma poi ha rinunciato alla C, preferendo rimanere in D] dopo essere giunto 2°nel Girone C di Serie D): Massimo Bagatti (Confermato)

Mantova (Squadra dell’omonimo comune lombardo. Neopromosso in C, avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Emanuele Troise (Nuovo).

Matelica (Squadra dell’omonimo comune marchigiano in provincia di Macerata. Neopromosso in C [dove approda per la 1a volta nella sua storia], avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F. Quest’anno gioca le sue gare interne al Comunale Helvia Recina di Macerata): Gianluca Colavitto (Confermato).

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone B di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Michele Mignani (confermato).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. La scorsa stagione è giunta 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata negli ottavi dalla Juventus B Under 23): Andrea Mandorlini (Confermato)

Perugia (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Umbria. Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori lo soareggio play out giocato contro il Pescara): Fabio Caserta (Nuovo).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Ripescato. Sul campo era retrocesso in D dopo essere giunto 16°nel Girone B di Serie C ed aver perso spareggio play out giocato contro il Fano): Giuseppe Magi (Nuovo).

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata nel 1° turno in gara unica pareggiando 0-0 sul campo del Padova giunto 5°): Paolo Montero (Confermato).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione è giunto 4° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno in gara unica dalla Triestina): Stefano Vecchi (Confermato)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 8a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata agli ottavi dal Potenza): Carmine Gautieri (Confermato).

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. La scorsa stagione è giunta 13a nel Girone B di Serie C): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 14a nel Girone B di Serie C): Giuseppe Galderisi (Confermato).

Il Girone B è così geograficamente diviso: 5 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena e Ravenna), 5 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Matelica, Samb e Vis Pesaro), 3 venete (Legnago Salus, Padova e Virtus Vecomp Verona), 2 lombarde (Feralpisalò e Mantova), 2 umbre (Gubbio e Perugia), una friulana (Triestina), una toscana (Arezzo) ed una trentina (Sudtirol Alto Adige).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Risultati 3a giornata d’andata Girone A di mercoledì 7 ottobre 2020 a porte chiuse:

Albinoleffe-Pro Sesto 0-1 (44’De Respinis)

Carrarese-Pontedera 2-1 (44’Pasciuti, 69’Andrea Caponi [P] su rigore, 79’Michele Murolo)

Juventus B Under 23-Como (Gara posticipata a mercoledì 28 ottobre alle ore 17,30)

Lecco-Alessandria 2-1 (5’Giorgio Galli, 34’Iocolano, 84’Christian Mora [A]. All’85’espulso Christian Mora dell’Alessandria per doppia ammonizione)

Lucchese-Grosseto 0-2 (22’e 47’Filippo Boccardi classe 97)

Novara-Giana Erminio 2-1 (34’Giuseppe Panico, 46’p.t. Buzzegoli, 49’Nicolò Palazzolo [G.E.])

Olbia-Aurora Pro Patria 0-1 (78’Le Noci)

Piacenza-Livorno 2-0 (21’Corbari, 51’Gonzi)

Pistoiese-Pergolettese 1-1 (13’Alessandro Cesarini [Pi], 28’Mattia Morello [Pe])

Renate-Pro Vercelli 2-1 (13’Mattia Rolando [P.V.] su rigore, 15’Anghileri, 92’Galuppini su rigore)

CLASSIFICA:

Carrarese 7,

Lecco 7,

Como * 6,

Grosseto 6,

Juventus B (Under 23) * 6,

Novara 6,

Pontedera 6,

Renate 6,

Aurora Pro Patria 5,

Pergolettese 5,

Alessandria 4,

Pro Vercelli 4,

Piacenza 3,

Pro Sesto 3,

Livorno 2,

Pistoiese 2,

Albinoleffe 1,

Lucchese 1,

Giana Erminio 0,

Olbia 0.

*= Una gara (Juventus B Under 23-Como) in meno e dunque da recuperare (mercoledì 28 ottobre alle ore 17,30).

Prossimo turno, 4a giornata d’andata di domenica 11 ottobre 2020 a porte chiuse:

Albinoleffe-Giana Erminio (Ore 17,30)

Alessandria-Novara (Gara posticipata a lunedì 12 ottobre alle ore 21 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Aurora Pro Patria-Pistoiese (Ore 15)

Carrarese-Piacenza (Ore 17,30)

Como-Lecco (Ore 17,30)

Livorno-Juventus B Under 23 (Gara posticipata a mercoledì 4 novembre alle ore 20,45)

Pergolettese-Grosseto (Gara anticipata a sabato 10 ottobre alle ore 20,45)

Pontedera-Renate (Ore 15)

Pro Sesto-Olbia (Ore 15)

Pro Vercelli-Lucchese (Ore 17,30)

Calendario Serie C Girone A 2020-21

Risultati 3a giornata d’andata Girone C di mercoledì 7 ottobre 2020 a porte chiuse:

Avellino-Bisceglie (Gara rinviata a mercoledì 14 novembre alle ore 20,45)

Catania-Juve Stabia (Gara giocata al Comunale Angelino Nobile di Lentini [Siracusa]) 1-0 (23’Denis Tonucci su punizione)

Catanzaro-Paganese 1-0 (56’Luca Verna)

Cavese-Bari 2-3 (23’Daniele Celiento, 59’Andrea De Paoli [C], 80’Mirco Antenucci, 86’Riccardo Forte [C], 89’Daniele Celiento)

Potenza-Casertana 2-2 (27’Salvemini [P], 30’Luigi Carillo [C], 41’Viteritti [P], 64’Cuppone [C])

Teramo-Foggia (Gara rinviata a mercoledì 14 novembre alle ore 20,45)

Ternana-Palermo (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0

Turris-Viterbese Castrense 2-1 (23’Daniele Franco, 25’Federico Baschirotto [V.C.], 45’Daniele Franco. Al 78’espulso Federico Baschirotto della Viterbese per doppia ammonizione)

Virtus Francavilla-Vibonese 2-2 (36’Filippo Berardi [Vib], 54’Castorani [V.F.] 64’Vincenzo Plescia [Vib], 82’Federico Vazquez [V.F.] su rigore)

Ha riposato: Monopoli (che avrebbe dovuto giocare da calendario sul campo del Trapani, escluso dal Campionato).

CLASSIFICA:

Bari 7,

Turris * 6,

Ternana 5,

Potenza * 4,

Teramo * 4,

Vibonese 4,

Catania (-4) 3,

Avellino ** 3,

Catanzaro 3,

Juve Stabia 3,

Monopoli 3,

Casertana * 1,

Paganese 1,

Palermo * 1,

Virtus Francavilla 1,

Viterbese Castrense 1,

Bisceglie *** “,

Foggia *** “,

Cavese * 0,

Trapani (-1) -1 escluso dal Campionato (per non essersi presentato 2 volte in campo).

***= 3 gare (Foggia-Bisceglie della 1a giornata, Bisceglie-Cavese e Casertana-Foggia della 2a giornata ed Avellino-Bisceglie e Teramo-Foggia della 3a giornata) da recuperare (rispettivamente: la prima mercoledì 14 ottobre alle ore 20,45, la seconda mercoledì 28 ottobre alle ore 20,45 e la terza mercoledì 4 novembre alle ore 20,45 e si giocherà al comunale Partemio-Lombardi di Avellino)

**= 2 gare (Avellino-Turris della 1a giornata ed Avellino-Bisceglie della 3a giornata) da recuperare (rispettivamente: la prima e la seconda )

*= Una gara (Avellino-Turris e Foggia-Bisceglie della 1a giornata e Bisceglie-Cavese, Casertana-Foggia e Palermo-Potenza della 2a giornata) da recuperare (rispettivamente: la prima verrà completata ripartendo dal 9′, mercoledì 28 ottobre dalle ore 15, la seconda invece verrà recuperata mercoledì 14 ottobre alle ore 20,45, la terza mercoledì 28 ottobre alle ore 20,45, la quarta mercoledì 4 novembre alle ore 20,45 e si giocherà al comunale Partemio-Lombardi di Avellino e la quinta in data ancora da destinarsi).

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto dal Giudice Sportivo per non aver disputato la gara per mancanze di tesseramento).

(-4)= 4 punti di penalizzazione inflitti dal Tribunale Federale Nazionale il 24 settembre 2020. Stipendi non pagati la causa della sanzione. La squadra siciliana prepara il ricorso.

Prossimo turno, 4a giornata d’andata di domenica 11 ottobre 2020 a porte chiuse:

Bisceglie-Turris (Ore 20)

Casertana-Ternana (Ore 17,30)

Foggia-Potenza (Ore 17,30)

Juve Stabia-Virtus Francavilla (Ore 15)

Monopoli-Teramo (Ore 15)

Paganese-Cavese (Ore 17,30)

Palermo-Avellino (Ore 15)

Vibonese-Catanzaro (Ore 15)

Viterbese Castrense-Bari (Ore 15)

Riposerà: Catania (che avrebbe dovuto da calendario ospitare il Trapani, escluso dal Campionato).

Calendario aggiornato Serie C Girone C 2020-21

Ecco le 60 squadre divise per regioni che compongono la Serie C (Lega Pro) 2020/21:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (una): Potenza.

Calabria (2): Catanzaro e Vibonese.

Campania (6) : Avellino, Casertana, Cavese, JUVE STABIA (Retrocessa direttamente dalla Serie B dove è giunta 19a), Paganese e TURRIS (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G).

Emilia Romagna (6): Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza e RAVENNA (E’stato ripescato in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone B contro l’Alma Juventus Fano).

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (una): Viterbese Castrense .

Lombardia (10): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, Como, Feralpisalò, GIANA ERMINIO (E’stata ripescata in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone A contro l’Olbia), Lecco, MANTOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D), Pergolettese, PRO SESTO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B) e Renate.

Marche (5): Alma Juventus Fano, Fermana, MATELICA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F), Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (4): Alessandria, Juventus B Under 23 (seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (5): Bari, BISCEGLIE (Ripescato in C al posto dell’Az Picerno dopo che sul campo era retrocesso in Serie D perdendo lo spareggio play out del Girone C contro la Sicula Leonzio che poi non si è iscritta al Campionato di Serie C , così come Robur Siena e Campodarsego), FOGGIA (Ripescato in C al posto del Bitonto dopo essere giunto 2° in Serie D Girone H), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (3): Catania, PALERMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) e TRAPANI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°).

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, GROSSETO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), LIVORNO (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 20°ed ultimo), LUCCHESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Pistoiese e Pontedera.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (3): Gubbio, PERUGIA (Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori il doppio spareggio play out contro il Pescara) e Ternana.

Veneto (3): LEGNAGO SALUS (Sarà ripescato in Serie C dopo essere giunto 2°in Serie D Girone C dietro al Campodarsego giunto 1° che però non si è iscritto in Lega Pro preferendo rimanere in D), Padova e Virtus Vecomp Verona .

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), le neopromosse (dalla Serie D) e quelle ripescate.

SERIE B

Ecco le 20 squadre che compongono la Serie B 2020/21:

ASCOLI, BRESCIA (Retrocesso dalla Serie A dove è giunto 19°), CHIEVOVERONA, CITTADELLA, COSENZA, CREMONESE, EMPOLI, FROSINONE, LANEROSSI VICENZA VIRTUS (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone B), LECCE (Retrocesso dalla Serie A dove è giunto 18°), MONZA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie C Girone A), PESCARA, PISA, PORDENONE, REGGIANA (REGGIO AUDACE; neopromossa avendo vinto i Play Off Inter-Girone Nazionali di Serie C), REGGINA (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie C Girone C), SALERNITANA, SPAL (Retrocessa dalla Serie A dove è giunta 20a ed ultima), VENEZIA e VIRTUS ENTELLA.

In neretto le 3 squadre retrocesse dalla Serie A e le 4 neopromosse dalla Serie C.

Calendario Serie B 2020/21

Sabato 10 ottobre 2020 sosta per le Nazionali.

Prossimo turno, 3a giornata di sabato 17 ottobre 2020 ore 14:

Brescia-Lecce (Gara anticipata a venerdì 16 ottobre e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport)

Cosenza-Cittadella

Cremonese-Venezia

Frosinone-Ascoli

Monza-Lanerossi Vicenza Virtus

Pescara-Empoli (Ore 16)

Pordenone-Spal (Gara che si giocherà al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne)

Reggiana-Chievo

Salernitana-Pisa

Virtus Entella-Reggina

Classifica:

Cittadella 6

Reggiana 4

Reggina 4

Salernitana 4

Empoli 4

Lecce 4

Frosinone 3

Venezia 3

Pisa 2

Cosenza 2

Pordenone 2

Spal 2

Monza 2

Chievo 1

Lanerossi Vicenza Virtus 1

Ascoli 1

Cremonese 1

Pescara 1

Virtus Entella 1

Brescia 1

COPPA ITALIA (vinta la scorsa stagione dal Napoli) 2020/21

Oltre alle 20 (Atalanta, Benevento, Bologna, Cagliari, Crotone, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Torino, Udinese e Verona) squadre di Serie A e alle 20 (Ascoli, Brescia, Chievo, Cittadella, Cosenza, Cremonese, Empoli, Frosinone, Lanerossi Vicenza Virtus, Lecce, Monza, Pescara, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spal, Venezia e Virtus Entella) di B, sono 29 (Albinoleffe, Alessandria, Arezzo, Aurora Pro Patria, Avellino, Bari, Carpi, Carrarese, Catania, Catanzaro, Feralpisalò, Juve Stabia, Livorno, Modena, Monopoli, Novara, Padova, Perugia, Piacenza, Pontedera, Potenza, Renate, Sambenedettese, Sudtirol Alto Adige, Teramo, Ternana, Trapani, Triestina e Virtus Francavilla) i club di Serie C e 9 (Ambrosiana, Breno, Casarano, Gelbison Vallo della Lucania, Pineto, San Nicolò Notaresco, Sassari Lattedolce, Trastevere e Tritium) quelli di Serie D ammessi alla Coppa Italia 2020/21 (23 settembre 2020-19 maggio 2021).

SOCIETÀ AMMESSE ALLA COPPA ITALIA 2020-21

Risultati 1° turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 23 settembre 2020:

Gara 1: Pontedera-Arezzo 1-2 (53’Niccolò Belloni, 77’Luca Piana [P], 94’Cutolo)

Gara 2: Carrarese-Ambrosiana 4-0 (2’Infantino, 7’Schirò, 9’Rota, 86’Caccavallo)

Gara 3: Catania-San Nicolò Notaresco 1-2 D.T.S. (26’Kevin Biondi [C], 55’Ivan Speranza, 99’Mateus Ribeiro Dos Santos)

Gara 4: Monopoli-Modena 1-0 (77’Lorenzo Paolucci)

Gara 5: Alessandria-SAMB 3-2 (13’e 17’Eusepi, 25’Nocciolini [S], 90’Arrighini su rigore, 92’Panaioli [S]. Al 46’p.t. espulso l’attaccante argentino della Samb Maxi Lopez per proteste condite da epitete offensivi all’indirizzo del direttore di gara)

Gara 6: Renate-Avellino 2-1 (10’Giuseppe Giovinco, 75’Galuppini, 83’Burgio [A]. Espulsi, tutti tra le fila dell’Avellino: al 58’il centrocampista Marco Silvestri per doppia ammonizione, all’85’il segretario Tommaso Aloisi per proteste condite da eszpressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro ed al 94′ il vice-tecnico Domenico De Simone per proteste condite da eszpressioni offensive all’indirizzo dell’arbitro)

Gara 7: Novara-Gelbison Cilento Vallo della Lucania 3-1 (7’Oumar Coulibaly [G.V.d.L.], 21’Nicolas Schiavi, 38’Davide Bove su rigore, 48’Buzzegoli)

Gara 8: Piacenza-Teramo 1-2 (7’Simone Santoro, 22’Matteo Bruzzone [P], 24’Pinzauti)

Gara 9: Livorno-Aurora Pro Patria 1-2 (17’Sean Parker, 49’Latte Lath, 82’Gonnelli [L])

Gara 10: Padova-Breno 2-0 (13’Claudio Santini, 74’Ronaldo Pompeu Da Silva)

Gara 11: Feralpisalò-Pineto 1-0 (36’Tommaso Ceccarelli. Al 90’espulso Lorenzo Paoli del Pineto per proteste e comportamento ritenuto irrispettoso verso il Direttore di gara)

Gara 12: Ternana-Albinoleffe (Gara giocata in anticipo martedì sera 22 settembre) 1-2 (40’Sacha Cori, 44’Canestrelli, 50’Anthony Partipilo [T])

Gara 13: Juve Stabia-Tritium 2-1 (45’autorete di Aldè, 79’Marzeglia [T], 84’Mastalli. Al 55’espulso Luca Perico del Tritium per aver cercato di colpire un calciatore avversario)

Gara 14: Bari-Trastevere 4-0 (15’D’Ursi, 23’Marras, 36’Mirco Antenucci, 75’Candellone. Al 72’espulso Piergiorgio Sabelli del Trastevere per doppia ammonizione)

Gara 15: Carpi-Casarano 1-3 D.T.S. (5’Samon Reider Rodriguez, 72’Romeo Giovannini [Car], 100’Gianluca Sansone, 103’Samon Reider Rodriguez)

Gara 16: Potenza-Triestina 0-2 (19’Maracchi, 28’Di Massimo)

Gara 17: Sudtirol Alto Adige-Sassari Lattedolce (Gara giocata in anticipo martedì pomeriggio 22 settembre) 2-1 (27’Rover, 32’Polak, 93’Daniele Bianchi [S.L.])

Gara 18: Catanzaro-Virtus Francavilla 2-1 (31’Domenico Franco [V.F.], 36’Casoli, 45’Massimiliano Carlini su rigore)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

In neretto le squadre approdate al 2°turno

Risultati 2°Turno in gara unica ed a porte chiuse di mercoledì 30 settembre 2020:

Gara 1: Cremonese-Arezzo 4-0 (61’Ceravolo, 81’Fiordaliso, 91’e 93’Gaetano)

Gara 2: Venezia-Carrarese 2-0 (65’e 90’Dennis Johnsen)

Gara 3: Pescara -San Nicolò Notaresco 1-1 (25’Alessio Riccardi [P], 34’Pablo Ezequiel Banegas [S.N.N.]) D.T.S. ed 8-7 D.C.R. Sequenza rigori: Maistro (P) gol, Frulla (S.N.N.) gol, Memushaj (P) gol, Cesario (S.N.N.) gol, Christian Capone (P) traversa, Nicolò Cancelli (S.N.N.) traversa, Ceter (P) gol, Bianciardi (S.N.N.) gol, Galano (P) gol, Pablo Ezequiel Banegas (S.N.N.) gol; oltranza: Bellanova (P) gol, Colombatti (S.N.N.) gol, Christian Ventola (P) gol, Isaia Lattarulo (S.N.N.) gol, Stephane Omeonga (P) fuori, Blando (S.N.N.) traversa, Jaroszynski (P) gol, Matteo Gallo (S.N.N.) gol, Gennaro Scognamiglio (P) gol e Sorrini (S.N.N.) parato.

Gara 4: Reggiana-Monopoli 2-2 D.T.S. e 4-3 D.C.R.

Gara 5: Cosenza-Alessandria 0-0 D.T.S. e 3-1 D.C.R.

Gara 6: Empoli-Renate 2-1

Gara 7: Ascoli-Perugia 1-4 (12’Rosi, 23’Jacopo Murano, 41’Dragomir, 46’Alberto Lunghi, 89’Ghazoini [A])

Gara 8: Brescia-Trapani (Gara non disputata, in quanto il Trapani per i noti problemi societari, non si è presentato in campo) 3-0 a tavolino

Gara 9: Cittadella-Novara 3-1

Gara 10: Reggina-Teramo 1-0 (34’Gianluca Di Chiara)

Gara 11: Lanerossi Vicenza Virtus-Aurora Pro Patria 3-2 D.T.S.

Gara 12: Frosinone-Padova 1-3 (20’Tabanelli [F], 21’Della Latta, 34’Soleri, 44’Della Latta)

Gara 13: Lecce-Feralpisalò 2-0 (69’Liam Henderson, 88’Edgaras Dubickas)

Gara 14: Virtus Entella-Albinoleffe 2-1

Gara 15: Pisa-Juve Stabia 2-0

Gara 16: Spal-Bari (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 0-0 D.T.S. e 4-2 D.C.R.

Gara 17: Pordenone-Casarano (Gara giocata al Comunale Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro [Udine] dove quest’anno il Pordenone disputerà le sue gare interne) 3-0 (20’Matteo Rossetti, 33’Butic su rigore, 76’Federico Secli)

Gara 18: Monza-Triestina (Gara giocata in anticipo martedì sera 29 settembre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 3-0 (23’Barillà, 77’autorete del portiere Offredi che ha involontariamente deviato con la schiena una fantastica conclusione volante dell’attaccante brasiliano Dany Mota Carvalho che si era stampata sul palo, 90’Machin su rigore)

Gara 19: Salernitana-Sudtirol Alto Adige 3-0 (53’Gennaro Tutino, 60’Emanuele Cicerelli, 88’Capezzi. Al 76’espulso Davì del Sudtirol per doppia ammonizione)

Gara 20: Chievo-Catanzaro (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-1 D.T.S. e 6-7 D.C.R.

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 3°turno.

Programma 3°Turno in gara unica di mercoledì 28 ottobre 2020:

Gara A) Cagliari–Cremonese

Gara B) Verona–Venezia

Gara C) Parma–Pescara

Gara D) Reggiana-Cosenza

Gara E) Benevento–Empoli

Gara F) Brescia-Perugia

Gara G) Spezia–Cittadella

Gara H) Bologna –Reggina

Gara I) Udinese –Lanerossi Vicenza Virtus

Gara J) Fiorentina –Padova

Gara K) Torino–Lecce

Gara L) Virtus Entella-Pisa

Gara M) Crotone–Spal

Gara N) Pordenone–Monza

Gara O) Sampdoria-Salernitana

Gara P) Genoa –Catanzaro

In neretto la sfida che vedrà impegnato il Pescara e le partite che vedranno impegnate le squadre di Serie C rimaste in corsa.

Programma 4°Turno in gara unica di mercoledì 25 novembre 2020:

1) vincente A – vincente B

2) vincente C – vincente D

3) vincente E – vincente F

4) vincente G – vincente H

5) vincente I – vincente J

6) vincente K – vincente L

7) vincente M – vincente N

8) vincente O – vincente P

Programma Ottavi di finale in gara unica di mercoledì 13 e mercoledì 29 gennaio 2021:

1) Atalanta (testa di serie 1)– Vincente quarto turno 1

2) Lazio (8)– Vincente quarto turno 2

3) Napoli (5)– Vincente quarto turno 3

4) Roma (4)– Vincente quarto turno 4

5) Inter (3) – Vincente quarto turno 5

6) Milan (6)– Vincente quarto turno 6

7) Sassuolo (7) – Vincente quarto turno 7

8) Juventus (2) – Vincente quarto turno 8

DATE CALENDARIO COPPA ITALIA 2019/2020

Primo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 23/09/2020

Secondo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 30/09/2020

Terzo turno eliminatorio in gara unica mercoledì 28 ottobre 2020

Quarto turno in gara unica mercoledì 25 novembre 2020

Ottavi di finale in gara unica mercoledì 13 e 20 gennaio 2021

Quarti di finale in gara unica mercoledì 27 gennaio 2021

Semifinali (andata) mercoledì 3 febbraio 2021

Semifinali (ritorno) mercoledì 10 febbraio 2021

Finale mercoledì 19 maggio 2021

Cesena (interno), Feralpisalò (esterno), Mantova (interno) e Vis Pesaro (esterno).

Primo pareggio stagionale per Carpi, Matelica e Sudtirol Alto adige

Imolese (interno) e Padova (esterno; al 1°punto stagionale).

Le squadre ancora imbattute sono: Alma Juventus Fano (3 pareggi consecutivi: 1 interno e 2 esterni), Carpi (2 successi: 1 interno ed 1 esterno ed un pareggio interno), Legnago Salus (un successo interno ed pareggio esterno), Matelica (2 successi consecutivi: 1 interno ed 1 esterno), Perugia (un successo esterno ed un pareggio interno), Sudtirol Alto Adige (2 successi consecutivi: 1 interno ed 1 esterno) e Virtus Vecomp Verona (2 pareggi consecutivi: 1 interno ed 1 esterno).

Le squadre ancora a secco di vittorie sono: Alma Juventus Fano (2 pareggi consecutivi: 1 interno ed 1 esterno), Arezzo (2 ko consecutivi: 1 interno ed 1 esterno), Cesena (un pareggio esterno ed un ko interno), Fermana (2 ko consecutivi: 1 interno ed 1 esterno), Gubbio (2 ko consecutivi: 1 interno ed 1 esterno), Padova (un pareggio esterno ed un ko interno), Ravenna (2 ko consecutivi: 1 interno ed 1 esterno), Virtus Vecomp-Verona (2 pareggi: 1 interno ed 1 esterno) e Vis Pesaro (un pareggio interno ed un ko esterno).

L’unica squadra ancora a secco di gol segnati é il Ravenna (che in realtà aveva segnato un gol sul campo alla 1a giornata nella gara interna persa 1-2 col Sudtirol, ma poi il risultato è stato trasformato dal Giudice sportivo in 0-3 a tavolino).

