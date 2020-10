A Cognigni dopo 3 minuti risponde Angiulli a inizio secondo tempo. Rossoblu ancora non convincenti nella fluidità del gioco e nella vivacità offensiva

Foto di Andrea Costantini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per la terza giornata di campionato. La Samb affronta la Fermana per dare continuità alla vittoria di domenica contro il Gubbio e lo fa con qualche novità di formazione. Montero dovrebbe infatti confermare l’assetto tattico di domenica con un 4-3-1-2 che vede il ritorno di D’Ambrosio titolare che occuperà il ruolo di terzino assieme a Scrugli con Liporace che va in panchina. L’altra novità è l’impiego dell’argentino Santiago Chacon davanti, probabilmente ad agire dietro a Nocciolini e Maxi Lopez.

FOTO. Le fasi di riscaldamento

Formazioni:

Samb (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Cristini, D’Ambrosio, Enrici, Mawuli(27′ st Malotti), Angiulli(27′ st De Ciancio), Rocchi(14′ st D’Angelo); Chacon (20′ Bacio Terracino), Maxi Lopez, Nocciolini (27′ st Lescano) A disp.: Laborda, Fusco, Malotti, D’Angelo, Serafino, Bacio Terracino, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore: Paolo Montero.

Fermana (3-4-2-1): Ginestra; Scrosta,Manetta(1’st De Pascalis), Comotto; Rossoni, Demirovic, Urbinati(45′ Bigica), Sperotto; Iotti, Neglia; Cognigni(33′ st Raffini). A disp.: Zizzania, Tantalocchi, Mordini, Liguori, Esposito, Staiano, Boateng, Cremona, De Pascalis, Palmieri, Bigica, Raffini. Allenatore: Mauro Antonioli.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino. Assistenti: Giorgio Rinaldi e Claudio Barone della sezione Roma 1. Quarto uomo: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.

Note:

Marcatori: 3′ pt Cognigni (F), 8′ st Angiulli (S)

Ammoniti: Manetta (F), Rocchi (S), Urbinati (F), Cristini (S), Ginestra (F)

Espulsi:

Angoli: 5-2

DIRETTA

Primo tempo

1′ A differenza di quanto preventivato Enrici va a fare il terzino sinistro con D’Amborsio centrale con Cristini e Scrugli a destra.

3′ GOL DELLA FERMANA. Samb subito sotto. Iotti scappa sulla sinistra e mette in mezzo per l’incornata di Cognigni che insacca il gol dell’1-0.

9′ Gran giocata sulla destra di Chacon che viene fermato all’ultimo, stava per servire in posizione ghiottissima l’inserimento di Mawuli.

13′ Lancio lungo a cercare Nocciolini in area che aggancia e serve indietro Enrici che si accentra e prova il tiro: alto.

20′ Grandissimo numero di Mawuli sulla destra, pallone teso in mezzo e Nocciolini non riesce ad arrivare per un soffio: occasione Samb.

22′ Punizione Samb dai 30 metri, Nocciolini sul pallone: destro potente con Ginestra che respinge coi pugni!

30′ Azione prolungata in avanti della Fermana che porta a un tiro da fuori di Urbinati, potente e di controbalzo: Nobile respinge in tuffo.

33′ Buona giocata di Maxi Lopez che libera col tacco Rocchi, tiro da fuori e palla alta. Samb ancora sterile davanti.

36′ Ancora Angiulli si libera al tiro da fuori area grazie al lavoro di Maxi ma la conclusione è ancora sballata.

38′ Giallo a Rocchi per una trattenuta a centrocampo, primo ammonito della gara nella Samb; al 24′ giallo anche per Manetta nei canarini.

42′ Ci prova ancora Angiulli da fuori, questa volta da 40 metri: palla forte ma ancora alta.

45′ Concesso un minuto di recupero mentre i rossoblu battono una punizione: spiovente in area ma palla che si perde innocua sul fondo.

45’+1 Finisce qui il primo tempo. Samb sotto di un gol al riposo dopo una prima frazione di sofferenza e quasi assoluta sterilità davanti.

Secondo tempo

1′ La Fermana sostituisce Manetta con De Pascalis.

8′ GOOOOL DELLA SAMB! Punizione dai 25 metri per i rossoblu. Parte Maxi col sinistro ribattuto, poi ancora col destro, ribattuto ancora. Arriva poi Angiulli che insacca il gol del pari al volo di sinistro. Gran gol!

14′ Dentro D’Angelo nella Samb. Gli fa posto Rocchi.

19′ Nocciolini prova il destro dal vertice sinistro dell’area, vola Ginestra!

20′ Cambio Samb: fuori Chacon e dentro Bacio Terracino.

27′ Fuori Angiulli, Mawuli e Nocciolini per Lescano, Malotti, De Ciancio nella Samb, Montero rivoluziona l’11 con un triplo cambio.

40′ Cross dalla trequarti di Enrici, D’Angelo trova l’impatto in area col sinistro ma la palla è alta.

45′ 5 minuti di recupero mentre la Fermana cambia Urbinati con Bigica.

45′ + 3 Maxi Lopez si libera in area e calcia, Lescano si inserisce e colpisce da un metro, miracolo di Ginestra ma Lescano era in fuorigioco.

45′ + 5 Finisce qui. Un pari fra Samb e Fermana. A Cognigni dopo 3 minuti risponde Angiulli a inizio secondo tempo. Rossoblu ancora non convincenti nella fluidità del gioco e nella vivacità offensiva.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.