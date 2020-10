SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al Riviera per la terza giornata di campionato. La Samb affronta la Fermana per dare continuità alla vittoria di domenica contro il Gubbio e lo fa con qualche novità di formazione. Montero dovrebbe infatti confermare l’assetto tattico di domenica con un 4-3-1-2 che vede il ritorno di D’Ambrosio titolare che occuperà il ruolo di terzino assieme a Scrugli con Liporace che va in panchina. L’altra novità è l’impiego dell’argentino Santiago Chacon davanti, probabilmente ad agire dietro a Nocciolini e Maxi Lopez.

Formazioni:

Samb (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Cristini, D’Ambrosio, Enrici, Mawuli, Angiulli, Rocchi; Chacon, Maxi Lopez, Nocciolini. A disp.: Laborda, Fusco, Malotti, D’Angelo, Serafino, Bacio Terracino, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Lescano, Liporace. Allenatore: Paolo Montero.

Fermana (3-4-2-1): Ginestra; Scrosta,Manetta, Comotto; Rossoni, Demirovic, Urbinati, Sperotto; Iotti, Neglia; Cognigni. A disp.: Zizzania, Tantalocchi, Mordini, Liguori, Esposito, Staiano, Boateng, Cremona, De Pascalis, Palmieri, Bigica, Raffini. Allenatore: Mauro Antonioli.

Arbitro: Valerio Maranesi di Ciampino. Assistenti: Giorgio Rinaldi e Claudio Barone della sezione Roma 1. Quarto uomo: Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi.

Angoli: 2-0

DIRETTA

Primo tempo

1′ A differenza di quanto preventivato Enrici va a fare il terzino sinistro con D’Amborsio centrale con Cristini e Scrugli a destra.

3′ GOL DELLA FERMANA. Samb subito sotto. Iotti scappa sulla sinistra e mette in mezzo per l’incornata di Cognigni che insacca il gol dell’1-0.

9′ Gran giocata sulla destra di Chacon che viene fermato all’ultimo, stava per servire in posizione ghiottissima l’inserimento di Mawuli.

13′ Lancio lungo a cercare Nocciolini in area che aggancia e serve indietro Enrici che si accentra e prova il tiro: alto.

20′ Grandissimo numero di Mawuli sulla destra, pallone teso in mezzo e Nocciolini non riesce ad arrivare per un soffio: occasione Samb.

22′ Punizione Samb dai 30 metri, Nocciolini sul pallone: destro potente con Ginestra che respinge coi pugni!

30′ Azione prolungata in avanti della Fermana che porta a un tiro da fuori di Urbinati, potente e di controbalzo: Nobile respinge in tuffo.

33′ Buona giocata di Maxi Lopez che libera col tacco Rocchi, tiro da fuori e palla alta. Samb ancora sterile davanti.

