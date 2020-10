“Di Padre in figlio” è lo slogan scelto per questa nuova battaglia nella Serie C Gold per la terza stagione consecutiva, a simboleggiare il radicamento della società, dei giocatori e dello staff tecnico rossoblu.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il lancio della Campagna Abbonamenti 2020/21 della Sambenedettese Basket, impegnata nel campionato di serie C Gold, avverrà sabato 10 ottobre.

“Di Padre in figlio” è lo slogan scelto per questa nuova battaglia nel quarto campionato nazionale per la terza stagione consecutiva, a simboleggiare il radicamento della società, dei giocatori e dello staff tecnico rossoblu. I tifosi potranno sottoscrivere da sabato l’abbonamento per assicurarsi così un posto al “Palasport Speca” per tutte le gare di regular season.

Nel rispetto di ogni normativa sul Covid-19 la Sambenedettese Basket comunica che il numero massimo di spettatori ammessi è di 200 ad ogni partita per cui la disponibilità di abbonamenti è limitata.

Dove abbonarsi? li abbonamenti sono in vendita da sabato 10 ottobre presso:

Gelateria dal Gelataio , via Monfalcone 17, San Benedetto del Tronto, aperta dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle 22

, via Monfalcone 17, San Benedetto del Tronto, aperta dal martedì alla domenica dalle ore 11 alle 22 Vcom.it Soluzioni Informatiche, via Indipendenza 10, Porto d’Ascoli, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19

Prezzi:

Intero Tribuna 40 euro

Intero parterre 60 euro

Ridotto 20 euro

Socio sostenitore 100 euro* (in omaggio una t-shirt ufficiale)

(in omaggio una t-shirt ufficiale) Socio sostenitore 300 euro* (in omaggio la divisa ufficiale 20/21 personalizzata)

*L’intera somma per le tessere socio sostenitore verrà utilizzata per permettere ai ragazzi del settore giovanile e minibasket di svolgere gli allenamenti nella stagione 2020/21.

