PORTO SANT’ELPIDIO – Sabato 10 e domenica 11 ottobre Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio ospiteranno il torneo nazionale di pallavolo femminile “Trofeo Energia 4.0”, rivolto alle formazioni Under 17 e organizzato da Volley Angels Project.

Sei le formazioni in gara, suddivise in due gironi da tre che si affronteranno in gare di sola andata con partite di tre set obbligatori al meglio dei 17 punti. In campo le formazioni di Pallavolo Argentario Trento, Antares Verona, Bftm Volley Summer Camerano, Riviera Samb Volley, Pallavolo Collemarino e naturalmente la squadra di casa della Vpm Volley Angels Project.

«Siamo lieti – ha dichiarato il direttore sportivo Fulvio Taffoni – di dare il benvenuto alle formazioni che parteciperanno a questa prima edizione nazionale del nostro torneo, che esiste già da due anni, ma in forma regionale. Questo evento sportivo viene organizzato come occasione di preparazione e confronto tra diverse squadre all’inizio di una nuova stagione. Abbiamo fortemente voluto questa edizione come simbolo della ripresa e della speranza con tante atlete giovani e di alto livello. Per noi è un grande onore tornare ad ospitare squadre importanti dopo i fasti delle finali nazionali under 14 del 2015».

La qualità del torneo è innegabile visto che, oltre ad alcune tra le migliori società marchigiane a livello giovanile, partecipano alla manifestazione due società del Nord-Est che vantano una grande organizzazione dei propri vivai. La Pallavolo Argentario Trento, che fa capo dal punto di vista tecnico al coach marchigiano Maurizio Moretti, è una delle principali realtà giovanili italiane, capace di portare da anni le proprie formazioni alle finali nazionali con una continuità impressionante. Discorso simile per l’Antares Verona, artefice di un progetto giovanile tra i meglio articolati d’Italia che sta dando ogni anno frutti su frutti. In campo al torneo organizzato da Volley Angels Project, ci saranno molte tra le migliori atlete Under 17 della nostra nazione, comprese quelle della società organizzatrice, pronte a rendere la vita difficile alle forti avversarie.

