FERMO – Controlli dei carabinieri, nel Fermano, in questi giorni.

Due persone denunciate dai militari, dall’Arma spiegano il perché in una nota stampa: “Avevano in auto due coltelli a serramanico del genere proibito e per questo è scattata la denuncia per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere”.

I coltelli sono stati sequestrati.

Segnalato alla Prefettura di Fermo un giovane per possesso di hashish.

