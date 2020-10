SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota Fiepet, giunta in redazione.

Fiepet nazionale, in piena condivisione con Fiepet provinciale Ascoli e Fermo, evidenzia che nuove eventuali restrizioni sarebbero il colpo di grazia per un settore già messo in ginocchio dal lockdown.

Giuseppe Talamonti Presidente Provinciale Fiepet Confesercenti Associazione di Categoria dei pubblici esercizi afferma: “L’insperato risultato che si è verificato durante la stagione estiva, non può assolutamente essere compromesso da ulteriori restrizioni e limitazioni non condivise dalle rispettive associazioni di categoria, onde evitare che il trend di ripresa che si sta verificando non subisca una drammatica e devastante frenata, soprattutto in questo periodo dove il territorio non potrà più beneficiare del flusso turistico”.

Il direttivo di Fiepet che l’amministrazione comunale proroghi l’occupazione gratuita del suolo pubblico per tutto il 2021, alle stesse condizioni già autorizzate precedentemente: “In merito a tale problematica, chiediamo altresì un tavolo di lavoro con le istituzioni al fine di concordare le soluzioni più idonee”.

