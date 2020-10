GROTTAMMARE – Aggiornamenti da parte del sindaco di Grottammare Enrico Piergallini e la dirigente scolastica Luigina Silvestri.

Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Asur Marche dell’Area Vasta 5, ricevuta in data odierna, dalla quale si evince che sono stati riscontrati due casi positivi al Covid -19, si dispone la sospensione delle attività didattica in presenza in una classe di Scuola Primaria e in una sezione dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo “Giacomo Leopardi” di Grottammare, fino a nuove indicazioni.

Le classi interessate sono già state informate.

Il Sindaco e la Dirigente scolastica

