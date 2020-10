Qui le notizie di ieri, 6 ottobre

ORE 20 Covid, mercoledì 7 ottobre. Area Vasta 5: “38 casi nel Piceno”

ORE 19.30 Covid, stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Ecco tutte le misure del Dpcm

ORE 19 Il neo Questore Alessio Cesareo: “Più controlli in Riviera e nel Piceno per rispetto norme anti-Covid”

ORE 18.30 Campagna antinfluenzale nelle Marche dal 15 ottobre, 421 mila dosi vaccino

ORE 18 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Zero decessi in Regione.

Di seguito il terzo report di giornata Arancio 07102020 ore 18

ORE 17.30 Mancato utilizzo delle mascherine, prime multe ad Ascoli: sanzione da 400 euro per 4 trasgressori

ORE 16 “Sollecitare senso civico e responsabilità dei cittadini”, la missione anti-Covid di Prefetto e Comuni del Piceno

ORE 15.30 Covid, 61 casi nelle ultime 24 ore in Abruzzo: 4 nel Teramano. Un decesso, 88enne dell’Aquilano

ORE 15 Due alunni di Grottammare positivi al Covid-19: chiude una classe della Primaria e una dell’Isc Leopardi

ORE 14.30 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

36 ricoverati in totale nelle Marche.

Di seguito il secondo report di giornata Gialla 07102020 ore 12

ORE 10.30 SERVIZIO SANITA’ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 2517 tamponi: 1524 nel percorso nuove diagnosi e 993 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 84 nel percorso nuove diagnosi. 46 in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 40 nel Piceno secondo Sisp-Area Vasta 5 di cui 19 ad Ascoli), 12 in provincia di Macerata, 12 in provincia di Pesaro Urbino, 7 in provincia di Ancona e 7 in provincia di Fermo”.

Questi casi comprendono 15 soggetti sintomatici, 27 contatti in ambito domestico, 17 contatti stretti di casi positivi, 1 rientro dall’estero (Romania), 10 casi riscontrati dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 3 rientri da altra regione, 1 caso riscontrato in ambito comunitario/assistenziale e 10 casi in fase di verifica.

Di seguito il primo report di giornata BLU 07102020 ore 9 revAS

ORE 10 AGGIORNAMENTI AREA VASTA 5

Tre ricoverati al Madonna del Soccorso di San Benedetto in Terapia Intensiva.

Programmato per il pomeriggio di oggi il trasferimento di un paziente presso le Malattie Infettive di Fermo.

5 pazienti a San Benedetto in attesa dell’esito del tampone, uno nel nosocomio di Ascoli.

