È stato portato in ospedale

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Durante i rilievi del tragico sinistro avvenuto nella serata del 6 ottobre a San Benedetto, dove un 63enne è deceduto a causa dello schianto con lo scooter contro una pensilina del bus, altro incidente poco dopo.

Un carabiniere, mentre compieva gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente mortale, è stato investito da un ciclista di passaggio (probabilmente distratto da quello che stava succedendo).

Il militare è stato portato in ospedale al Madonna del Soccorso per le cure mediche, fortunatamente le sue condizioni non destano preoccupazioni secondo le prime indiscrezioni.

