Due notizie (una nemmeno lo era) di ieri hanno incuriosito, stimolandomi un disappunto. La fake news, o comunque non vera, che a San Benedetto si sarebbero fermati gli incontri sportivi e il dubbio che l’amministrazione Piunti non abbia in dotazione i termo scanner

UNA NOTIZIA? NO. Ieri mattina ascoltando in auto, alle 12.10, il giornale radio di Rai Marche ho sentito una notizia, poi non rivelatasi tale, che a San Benedetto del Tronto erano stati sospesi gli incontri sportivi. Visto che domani si deve giocare Samb-Fermana ho chiesto subito conferme a Federica Rogato, gentile e sempre disponibile addetta stampa della Sambenedettese Calcio: “Non ne so nulla”, la sua risposta e aveva ragione. Non era in corso nessuna iniziativa del genere da parte del sindaco Pasqualino Piunti.

Mi sono chiesto come mai possono succedere cose del genere alla Rai seppur nell’edizione regionale del giornale radio. Secondo fonti attendibili pare che la ‘non notizia’ era stata ripresa da un quotidiano cartaceo. Stento a credere che possa essere così.

TERMOMETRO SÌ, TERMOMETRO NO. Nella giornata di ieri 5 ottobre il Comune di San Benedetto del Tronto è rimasto chiuso. A causa, pare, di un dipendente contagiato dal Covid 19. In molti, me compreso, si sono chiesti se era veramente necessario. Bastavano alcuni ‘termo scanner’, come si usa fare davanti all’ospedale o in altri luoghi pubblici, e misurare la febbre ai dipendenti e a chi aveva bisogno di servizi comunali. Sarebbe grave, tra l’altro, se il Comune non li avesse in dotazione e per questo motivo ha dovuto chiudere i battenti, seppur per un solo giorno.

