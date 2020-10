GROTTAMMARE – Rientra, almeno per ora, l’allarme Coronavirus nell’Isc Leopardi di Grottammare. Di seguito una nota congiunta firmata dalla dirigente scolastica Luigina Silvestri e il sindaco Enrico Piergallini.

Per fortuna, buone notizie.

Abbiamo appena ricevuto l’esito dei tamponi effettuati agli studenti delle scuole grottammaresi che nei giorni passati erano entrati in contatto con un coetaneo affetto da Covid 19 e sono tutti negativi.

Domani, dunque, gli alunni delle classi interessate potranno tornare a frequentare normalmente le lezioni.

Di seguito il nostro precedente articolo

Non possiamo non ringraziare nuovamente il personale dell’Area Vasta 5 per lo straordinario lavoro svolto, nonché tutti i genitori che con pazienza e spirito di adattamento hanno affrontato responsabilmente e diligentemente anche questa situazione.

Ringraziamo inoltre l’associazione sportiva di Basket per la precisione e la tempestività con le quali hanno fornito tutti i dati necessari alla ricostruzione dei contatti: segno di uno scrupoloso rispetto dei protocolli che è stato fondamentale per gestire l’emergenza.

Collaborazione, prudenza e razionalità: sono queste le armi a nostra disposizione per affrontare questo difficile periodo.

Anche in questa occasione si sono rivelate determinanti.

Il Sindaco di Grottammare e la Dirigente scolastica, Enrico Piergallini e Luigina Silvestri dell’Isc Leopardi.

