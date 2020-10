GROTTAMMARE – Camion in fiamme sull’A14 a Grottammare, fumo visibile anche dal centro abitato.

È accaduto nella mattinata del 6 ottobre.

Vigili del Fuoco sul posto per lo spegnimento del rogo.

Si tratta di un camion con cassone che trasportava sfalci di potatura. Sono intervenuti i pompieri, i soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. I pompieri hanno terminato le operazioni di spegnimento e sono in corso gli ultimi accertamenti per le operazioni di messa in sicurezza finalizzate al ripristino della normale circolazione.

Durante gli interventi, chiuso tratto tra Grottammare e Pedaso, ora riaperto ma con rallentamenti e code in direzione nord.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.