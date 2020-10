L’incasso sarà devoluto interamente al reparto di Oncoematologia di Ascoli Piceno per contribuire all’acquisto di un macchinario per la ricerca e la cura delle leucemie

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 4 ottobre il lungomare si è colorato di rosa grazie alla 5^ edizione di “Corri con Martina”. Dalle ore 7.30 alle ore 18, nei gazebo allestiti nell’isola pedonale di via Palestro, in piazza Giorgini e nella rotonda di Porto d’Ascoli, sono state messe in vendita le magliette tecniche da collezione al prezzo di 10 euro. L’invito era a indossarle e correre o camminare sul lungomare di San Benedetto e Porto d’Ascoli.

Hanno partecipato all’iniziativa il Sindaco di San Benedetto del Tronto Pasqualino Piunti, l’Assessore allo sport Pierluigi Tassotti, l’Assessore ai servizi sociali Emanuela Carboni, l’Assessore al bilancio Andrea Traini. Organizzazione a cura dei Club Lions di San Benedetto del Tronto, di Ascoli Piceno e di Amandola, con la collaborazione dell’ASD Running Team d’lu Mont.

Il ricavato sarà devoluto interamente al reparto di Oncoematologia di Ascoli Piceno per contribuire all’acquisto di un macchinario per la ricerca e la cura delle leucemie.

