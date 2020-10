PORTO SANT’ELPIDIO – Nella palestra Borgo Rosselli di Porto San Giorgio continua il lavoro della Energia 4.0 Volley Angels Project. La squadra che militerà nel campionato di serie C, la massima categoria regionale, fa parte del progetto societario che prevede allenamenti unitari di un unico gruppone che comprende sia le atlete della squadra di B2, che quella di serie C, in modo da garantire un alto livello di intercambiabilità delle atlete.

Le ragazze, infatti, saranno anche l’anima delle formazioni giovanili Under 19 e Under 17 che, proseguendo il cammino iniziato nella passata stagione, puntano a fare una stagione di grande crescita in entrambi i campionati. L’età delle atlete della Energia 4.0 varia tra i 14 e i 17 anni e questo gruppo proviene nella quasi totale interezza dal prolifico vivaio di Volley Angels Project. L’allenatore capo della formazione di serie C sarà Lorenzo Ciancio, vertice di un gruppo di tecnici che comprende Daniele Capriotti, Attilio Ruggieri, Stefano Macchini e Luigina Di Ventura, mentre la preparazione fisica è curata da Marco Sbernini e Daniele Ercoli.

