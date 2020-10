SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’Area Vasta 5 ha comunicato che alle ore 10 di lunedì 5 ottobre, in merito all’epidemia del Covid-19, risultano 3 pazienti ricoverati in Terapia Intensiva all’Ospedale di San Benedetto, mentre sono 7 i pazienti in attesa dell’esito del tampone al Pronto Soccorso di San Benedetto. Due invece ad Ascoli, sempre al Pronto soccorso e in attesa.

