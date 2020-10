Qui le notizie di ieri, 4 ottobre

ORE 13.30 Pompiere positivo al Coronavirus a Teramo: caserma sanificata e 20 colleghi in attesa di tampone

ORE 11.30 Nel grafico l’evoluzione dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati negli ultimi giorni nelle Marche, e il confronto con alcuni dati simili nel mese di maggio, quando la fase acuta dei contagi da Covid-19 stava scemando.

ORE 11 AGGIORNAMENTI AREA VASTA 5

Restano tre ricoverati, in Terapia Intensiva, al Madonna di Soccorso di San Benedetto. Sette persone sono in attesa dell’esito del tampone effettuato al Pronto Soccorso sambenedettese, due invece all’ospedale di Ascoli Piceno.

ORE 10 AGGIORNAMENTI SERVIZIO SANITÀ MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 716 tamponi: 449 nel percorso nuove diagnosi e 267 nel percorso guariti.

Servizio Sanità: “I positivi sono 22 nel percorso nuove diagnosi. 7 in provincia di Fermo, 6 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata, 1 in provincia di Pesaro Urbino e 1 fuori regione”.

Questi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, 3 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 3 rientri dall’estero (Albania, Romania, Pakistan), 1 caso riscontrato dallo screening realizzato in ambito scolastico/formativo, 2 casi registrati dallo screening nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambito comunitario/assistenziale, 1 caso registrato in ambiente di vita/divertimento e 2 casi in fase di verifica.

Di seguito il primo report di giornata BLU 05102020 ore 9 revAS

ORE 8.30 Scuolabus, ‘rettifica’ dal Comune: “Sospeso solo trasporto dei disabili per i centri diurni”. Mense scolastiche chiuse

ORE 8 Covid, Comune: “Lunedì niente scuolabus a San Benedetto”. Ma i mezzi con i bimbi dentro sono regolarmente in giro

