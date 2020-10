TORNA SCIENZIATI NEL PALLONE – Appuntamento in diretta lunedì 5 ottobre alle ore 21 (inizialmente la trasmissione era programamta live alle 18 e 45) con il consueto approfondimento di Riviera Oggi sulla Samb. Gli “Scienziati nel Pallone” tornano per la prima puntata della stagione 2020 -2021 con il presidente Domenico Serafino come ospite speciale. Come giornalista interverrà Roberto Raneri.

Seguici in diretta su www.rivieraoggi.it o sul canale YouTube “Riviera Oggi“. Puoi fare le tue domande al presidente scrivendoci su WhatsApp al numero 328 951 9554 oppure commentando questo articolo o scrivendo a info@rivieraoggi.it.

