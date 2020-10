Il 5 ottobre, in via esclusivamente precauzionale

Il Sindaco Enrico Piergallini e la dirigente scolastica Luigina Silvestri, annunciano quanto segue:

ai genitori degli alunni

ai docenti

delle classi 2^A. 1^B,2^B, 3^D

Scuola Secondaria I grado

Avviso: misura precauzionale per prevenzione da COVID – 19

Considerato che pochissimi alunni delle classi 2^A, 1^B,2^B e 3^D Secondaria I grado dell’ISC “G. Leopardi” di Grottammare hanno avuto contatti nella squadra di basket con un alunno, frequentante una scuola di San Benedetto del Tronto, risultato positivo al COVID –19;

SI CONSIGLIA in via ESCLUSIVAMENTE PRECAUZIONALE di non far frequentare le lezioni agli alunni delle classi interessate, ossia 2^A, 1^B, 2^B e 3^D Secondaria I grado, domani 5 ottobre 2020, in attesa di ulteriori verifiche.

Si ribadisce che la Scuola è un ambiente protetto dove sono adottate tutte le misure igienico – sanitarie previste dalla normativa vigente per prevenire il contagio e che il CONSIGLIO di non far venire gli alunni a Scuola domani 5 ottobre 2020 costituisce una misura di ESTREMA PRUDENZA che non deve creare allarmismi.

Saranno assegnati compiti tramite registro elettronico e l’assenza non sarà conteggiata.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

