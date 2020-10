foto di Andrea Costantini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per il debutto della Samb in casa contro il Gubbio. Montero, per questa prima, deve fare a meno di Ruben Botta, ancora in attesa dei documenti per essere tesserato come comunitario mentre fa il suo debutto in panchina l’ex San Lorenzo Rodrigo De Ciancio. Il mister sceglie un 4-3-3 con Terracino e Nocciolini a fare da spalle a Maxi Lopez: in mezzo ci sono Rocchi e Angiulli assieme a Mawuli mentre dietro la coppia centrale Enrici e Cristini è confermata davanti a Nobile e sugli esterni agiscono Scrugli e Liporace.

Samb (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Enrici, Cristini, Liporace(20’st Di Pasquale); Mawuli, Angiulli, Rocchi; Nocciolini(20′ st Lescano), Maxi Lopez, Bacio Terracino(20′ Chacon). A disp.: Laborda, Di Pasquale, Fusco, Chacòn, Serafino, Mehmetaj, Masini, Goicoechea, Lavilla, De Ciancio, Lescano. Allenatore: Paolo Montero.

Gubbio (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Ferrini, Migliorelli; Malaccari, Meigelatis, Sainz Maza; Gomez, Pellegrini(23′ De Silvestro), Pasquato (20′ st Lovisa). A disp.: Zamarion, Lovisa, Sdaigui, De Silvestro, Sorbelli, Munoz, Oukhadda. Allenatore: Vincenzo Torrente.

Arbitro: Francesco Cosso di Reggio Calabria (Bahri/Piazzini). Quarto uomo: Giorgio Di Cicco di Lanciano.

Marcatori: 23′ Nocciolini (S), 16′ st Gomez (G)

Ammoniti: Maigelatis (G), Formiconi (G)

Angoli: 2-3

Primo tempo

2′ La Samb sembra messa in campo con un 4-3-3 tendente al 4-3-1-2 con Bacio Terracino ad agire da trequartista dietro a Maxi Lopez e Nocciolini.

4′ Mawuli cross in mezzo dove sul secondo palo Nocciolini schiaccia ma la palla finisce fuori: occasione Samb!

8′ Gran palla in area di Maxi Lopez per Nocciolini che stoppa e poi cede all’indietro per la battuta di Mawuli: respinto da un difensroe, arriva Angiulli: respinto anche lui! Altra occasione ghiotta per i rossoblu!

16′ Giallo a Maigelatis per duro intervento su Mawuli ai 30 metri. Punizione per la Samb.

17′ Dalla punizione che ne segue parte Angiulli che sfiora il palo alla sinistra del portiere!

19′ Malaccari a destra, bello spunto e cross in mezzo: stacca Pellegrini che sfiora la traversa di testa. Occasione anche per il Gubbio!

23′ GOOOOL DELLA SAMB! Combinazione a centrocampo fra Rocchi e Terracino, palla a sinistra per Liporace che libera un cross teso che attraversa tutta l’area e sul secondo palo Nocciolini insacca facilmente. Samb in vantaggio 1-0!

37′ Bella giocata di Maxi Lopez che libera Bacio Terracino, palla che finisce in mezzo all’area per Nocciolini che tira forte e Cucchietti para mandando in angolo!

38′ Sull’angolo palla tesa in mezzo, Cristini non riesce a deviare e dalla Samb si lamentano per una trattenuta. L’arbitro lascia correre.

45′ Un minuto di recupero concesso dal direttore di gara Cosso.

45’+ 1 Finisce qui il primo tempo. Samb avanti 1-0 dal 23′ con gol di Nocciolini.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la gara, nessun cambio fra i 22 del primo tempo.

16′ GOL DEL GUBBIO:1-1. Cross dalla destra del Gubbio, colpo di testa in area di Gomez che si insacca alla sinistra di Nobile. Pareggio del Gubbio.

20′ Montero prova a scuotere i suoi che soffrono da qualche minuto. Triplo cambio: dentro Lescano per Nocciolini, Chacon per Terracino e Di Pasquale per Liporace con Enrici che si alalrga a fare il terzino.

