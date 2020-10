Trentacinque anni originario di Vallo della Lucania D’Angelo si lega ai rossoblu per 2 anni. Nelle ultime due stagioni 47 presenze e 11 gol a Caserta e nell’arco del decennio precedente ben 160 partite in B con l’Avellino condite da 14 gol

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ecco il colpo che completa il centrocampo della Samb e, forse, l’intera rosa a disposizione di Montero. Oggi i rossoblu hanno infatti ufficializzato l’ingaggio del 35enne centrocampista Angelo D’Angelo che ha trascorso le ultime due stagioni alla Casertana in C (47 presenze e 11 gol) e il decennio precedente ad Avellino con cui ha raccolto fra l’altro quasi 160 presenze in serie B e 14 gol.

Due anni di contratto per il calciatore originario di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, che indossera la maglia numero 16. Queste le sue parole da neo rossoblu: “”La Samb non si può rifiutare. La trattativa è stata velocissima: il mio procuratore mi ha detto che c’era questa opportunità e l’ho colta al volo. Ho visto dal vivo lo spettacolo del tifo del Riviera delle Palme quasi 15 anni fa e ne sono rimasto impressionato e non vedo l’ora di riassaporarlo nuovamente. Sono molto contento che la dirigenza abbia pensato a me e voglio ripagare questa fiducia”.

