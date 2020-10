MARTINSICURO – Blitz contro lo spaccio di sostanze stupefacenti, in questi giorni, compiuto dalle Forze dell’Ordine nel Teramano.

Fermata una 45enne a Martinsicuro.

Dalla Questura di Teramo raccontano: “Aveva già confezionato delle dosi pronte per essere cedute a terzi la donna tratta in arresto, nel pomeriggio di ieri, 2 ottobre, da personale della Squadra Mobile di Teramo (sezione Antidroga). La donna, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, avvenuta nella sua abitazione sita a Martinsicuro, è stata trovata in possesso di 97,5 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina contenuti in un sacchetto trasparente per alimenti rinvenuto nella tasca del suo giubbino appeso nell’armadio della camera da letto”.

“Sempre all’interno dell’armadio venivano rinvenuti 4,6 grammi di cocaina all’interno di un involucro in cellophane trasparente e 1,4 grammi della stessa sostanza stupefacente contenuti in 5 piccoli involucri termosaldati a forma di paracadute – prosegue la Questura teramana – Nella disponibilità della donna veniva rinvenuto anche un bilancino digitale di precisione”.

Dalla Questura concludono: “La predetta è stata collocata agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria”.

