Carabinieri in azione

FERMO – Controlli dell’Arma fermana, in questi giorni, nel territorio.

Alcol Test positivo per tre persone, un italiano e due magrebini: patenti di guida ritirate e auto sotto sequestro.

Tutto ciò come previsto dalle norme del Codice della Strada in virtù di guida in stato di ebbrezza alcolica.

I controlli proseguono anche per questo fine settimana, ovviamente, da parte dei carabinieri.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.