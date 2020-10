SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Blitz delle Forze dell’Ordine in Riviera in questi giorni.

Arrestato un 25enne, latitante, a San Benedetto del Tronto.

Doveva scontare una pena di 6 anni e 7 mesi oltre al pagamento di una multa di 33 mila euro per spaccio di sostanze stupefacenti commesso nel Maceratese. Dall’Arma raccontano: “In diverse circostanze nel 2014, quando dimorava presso la nota struttura Hotel House di Porto Recanati, era stato segnalato ed anche arrestato per reati inerenti allo spaccio di sostanze stupefacenti e, per questo motivo, nel novembre 2019, un 25enne veniva condannato dal Tribunale di Macerata”.

Dal Comando Provinciale maceratese aggiungono: “Nel giugno 2020 la pena era divenuta definitiva, ma dell’uomo si erano perse completamente le tracce, avendo il cittadino pachistano cambiato provincia di residenza, frequentazioni e stile di vita; aveva, infatti, trovato occupazione come bracciante agricolo”.

“I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Macerata, nel corso delle consuete attività d’indagine finalizzate a rintracciare tutti coloro che hanno da scontare pene detentive, approfondendo alcuni spunti informativi, hanno intuito che potesse aver trovato rifugio a San Benedetto del Tronto. sono stati quindi predisposti dei servizi che ne hanno consentito la localizzazione nella città rivierasca, dove, da alcuni mesi, aveva trovato alloggio presso un condominio della zona centrale. Durante l’ultimo di questi servizi i militari del nucleo investigativo lo hanno riconosciuto ed arrestato mentre passeggiava per strada” proseguono i militari nella nota stampa.

Dall’Arma concludono: “Ora per lui si sono aperte le porte della casa circondariale di Marino del Tronto di Ascoli Piceno, dove è stato rinchiuso e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Macerata che aveva emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale”.

