GROTTAMMARE – Di seguito una nota,giunta in redazione, della Banca del Tempo “Riviera delle Palme”.

Siamo un’Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) che trova nello scambio “IN TEMPO” di Beni, Servizi e Saperi, Motivo di Crescita e di Realizzazione. Le prime associazioni di questo tipo nacquero nel Regno Unito negli anni ottanta e si diffondono in tutta Europa per arrivare in Italia nel 1988. In Emilia-Romagna, tuttavia il termine “banca del tempo” viene usato per la prima volta a Parma agli inizi degli anni novanta ma sarà la sperimentazione effettuata da un gruppo di donne di Santarcangelo di Romagna a far conoscere a livello nazionale ed internazionale il progetto.

Come banche del tempo siamo coinvolte in prima persona in quanto associazioni che vogliono contribuire a sviluppare un’economia più equa in cui ci sia maggiore condivisione delle risorse, unica possibilità per uscire da una situazione così difficile. Una di queste risorse è il tempo; condividendo il tempo (kronos) miglioriamo le relazioni, cambiamo il punto di vista dell’economia, sviluppiamo reti secondo regole di buon vivere comune. Le Banche del Tempo sono impegnate nella costruzione del nuovo welfare, un benessere sociale che si basi su tempo più umano e sociale (kairos) e parta dai cittadini e dal loro impegno con altri nei gruppi, nelle comunità per risolvere i problemi del vivere quotidiano.

Non usiamo denaro (a parte l’iscrizione per l’assicurazione) perchè l’unica moneta di scambio per noi è proprio il tempo. Uno strumento che permette di dedicarsi agli altri e ai propri interessi. La BdT facilita la conciliazione dei tempi del lavoro retribuito con quelli del lavoro di cura familiare; valorizza competenze e vocazioni inespresse, valorizza talenti e passioni, organizza incontri, scambi, contribuisce al superamento di condizioni di isolamento, emarginazione sociale e culturale. Una rete di scambi, solidarietà in una società che tende a chiudere ciascuno nel proprio universo, coinvolgendo persone assai diverse per età, condizioni sociali e culturali.

In una fase particolare per il nostro paese e per l’Europa: la povertà aumenta, aumentano i conflitti, aumenta il bisogno di sicurezza e le associazioni vengono chiamate a collaborare con il welfare locale sia per sostegno sia poiché ci riconoscono sensori delle difficoltà e delle fragilità. La nostra Banca del Tempo nasce 6 anni fa come progetto dell’associazione di Volontariato “I Care” e diventa indipendente esattamente il 15 marzo 2015, data di nascita ufficiale dell’associazione. Operiamo in tutta la provincia di Ascoli Piceno.

SERVIZI E CORSI 2020

Come ogni anno ad Ottobre iniziano i corsi della Banca del Tempo “Riviera delle Palme” come Informatica, Inglese, Ceramica, Lingue, Musica, Cucito e altro. Oltre ai corsi abbiamo anche servizi come aiuto alla persona, lavoretti e riparazioni domestiche, baby sitter e escursioni culturali per riscoprire il nostro territorio.

Uno dei nostri punti di forza è valorizzare i progetti proposti dai soci che noi appoggiamo e supportiamo come la Fattoria Didattica. Anche in questo progetto viviamo la filosofia dello scambio tenendo pulito un pezzo di terra dall’erbaccia (cosa che provocava le lamentele dei vicini) in cambio possiamo coltivare e raccogliere i frutti degli orti e delle piante. In primavera ed estate la Fattoria Didattica è stato uno spazio di socialità fondamentale in questa pandemia, ci trovavamo il sabato pomeriggio (sempre in sicurezza seguendo le norme anti-covid) condividendo preoccupazioni e timori ma soprattutto divertendoci con le nostre merende social.

Rispetto ad altre associazioni che fanno solo corsi il vantaggio della Banca del Tempo è che i nostri servizi si possono usufruire individualmente tra 2 persone, personalizzandolo a quel socio cosa che è impossibile fare in un corso con una classe di 20 utenti.

I corsi come tutti i servizi di scambio personale all’interno della Banca del Tempo non si pagano in denaro ma in Tempo ed in ore di Tempo che è la nostra unica moneta di scambio come nel baratto.

CI DIVERTIAMO TANTO PERCHÉ’ CONDIVIDERE LE PROPRIE PASSIONI, TALENTI E BENI E’ DIVERTENTE OLTRE CHE UTILE. NATURALMENTE IL TUTTO IN SICUREZZA RISPETTANDO LE NORME ANTI COVID.

Sito Internet: www.bancadeltemporivieradellepalme.it

Pagina Facebook: www.facebook.com/BdTRivieraDellePalme

Ufficio Stampa: Marco Bruni 339 628 0194 bdtrivieradellepalme@gmail.com

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.