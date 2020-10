SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Corri con Martina” quest’anno cambia formula: domenica 4 ottobre dalle ore 7.30 alle ore 18, nei gazebo allestiti nell’isola pedonale di via Palestro, in piazza Giorgini e nella rotonda di Porto d’Ascoli, verranno vendute le magliette tecniche da collezione di “Corri con Martina” al prezzo di 10 euro. L’invito è a indossarle e correre o camminare sul lungomare di San Benedetto e Porto d’Ascoli.

È possibile effettuare la donazione online attraverso il sito www.corriconmartina.it. Con una donazione di almeno 10 euro si potrà avere la t-shirt tecnica da collezione, che potrà essere ritirata concordando le modalità con l’organizzazione.

Il ricavato delle donazioni sarà interamente destinato al reparto di oncoematologia di Ascoli Piceno per contribuire all’acquisto della “dPCR – digital Polymerase Chain Reaction”, un macchinario importantissimo sia per la ricerca, che per la diagnostica clinica delle leucemie. Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria che fornisce una quantificazione degli acidi nucleici ultrasensibile e assoluta. Permette di valutare se, dopo la terapia in pazienti affetti da leucemie, la malattia è totalmente assente o ancora minimamente presente.