PEDASO – Grave episodio in Riviera.

Un commerciante ambulante, originario di Porto San Giorgio, è stato denunciato dai carabinieri di Pedaso.

Dal Comando Provinciale di Fermo affermano in una nota stampa diffusa il primo ottobre: “Per futili motivi, pare per una discussione legata al posizionamento degli stand, aveva aggredito al mercato di San Benedetto una coppia di ambulanti di origine asiatica. Marito e moglie hanno riportato lesioni guaribili in alcuni giorni”.

“Inevitabile, quindi il deferimento” concludono dall’Arma fermana.

