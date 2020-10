CUPRA MARITTIMA – Si è svolto ieri sera, 30 settembre il Consiglio Comunale di Cupra Marittima in presenza e in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Il sindaco Alessio Piersimoni afferma: “Abbiamo approvato tra gli altri, due seguenti importanti punti. Il regolamento per la videosorveglianza che, insieme al progetto preliminare già redatto e inviato alla prefettura, ci consente di partecipare al bando per percepire fondi da impiegare a tal fine – aggiunge il primo cittadino – La riduzione dell’aliquota Tari per le utenze non domestiche che sono state chiuse per decreto nei mesi del Lockdown. La riduzione per le attività interessate dal provvedimento, sarà conteggiata direttamente nel secondo bollettino relativo alla scadenza di novembre.