FERMO – Aiuto da parte delle Fiamme Gialle, alla Polizia, in questi giorni nel Fermano, durante i controlli disposti dalla Questura.

“Anche l’unità cinofila della Guardia di Finanza ha fornito il suo ormai imprescindibile contributo riuscendo a fiutare, nell’abitacolo di un veicolo in transito, una dose di sostanza stupefacente risultata essere cocaina detenuta per uso personale, come ammesso dal guidatore” raccontano i funzionari.

Dalla Questura concludono: “La sostanza è stata sequestrata mentre al conducente, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di droghe, è stata ritirata la patente di guida”.

