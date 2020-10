MASSIGNANO – C’è anche il sindaco di Massignano Massimo Romani tra gli oltre cento primi cittadini che sostengono ‘iniziativa del Coordinamento Nazionale per le Fusioni tra Comuni: da Dario Nardella, sindaco di Firenze, ad Antonella Invernizzi, prima cittadina di Morterone, il comune più piccolo d’Italia che conta 36 abitanti.

“Chiediamo a Conte di implementare i contributi incentivanti per le fusioni tra comuni previsti nella legge Delrio” dichiara Antonello Barbieri, presidente del comitato per le fusioni, in una nota. “Questo determinerebbe una decisa accelerazione delle fusioni nel Paese e quindi meno spese per lo Stato e più servizi per i cittadini”.

Barbieri, infine sottolinea come “la razionalizzazione del governo dei territori sia in perfetta sintonia con gli obiettivi che ispirano i principi dell’imponente piano di sostegno alla nostra economia messo in campo dall’Europa, il cosiddetto Next Generation E.U.

E quindi non aiuti a pioggia ma riforme strutturali in grado di semplificare e rendere più efficienti le strutture di governo e la burocrazia.

