GIULIANOVA – Sabato 3 ottobre, alle ore 19.30, verrà presentato negli ambienti del Circolo Nautico di Giulianova “I ricordi di Villa Paris”, recente libro di racconti della scrittrice Adriana Viglione Massi.

Dopo i saluti del presidente del Circolo Sergio Quirino Valente, prenderanno la parola, illustrando il volume, l’antropologa Alessandra Gasparroni dell’Università degli Studi di Teramo e il giornalista Sandro Galantini, direttore editoriale del periodico “Ippocrate & Dintorni”. Sarà presente l’autrice.

Con la presentazione di sabato, cui seguirà una conviviale, prende ufficialmente avvio la serie di incontri autunnali del Circolo Nautico giuliese.

“Per Adriana Viglione Massi tornare, lustri dopo, in quegli ambienti restituiti all’originaria eleganza da accorti interventi di recupero, la Villa Paris che dà il titolo a questa raccolta – scrive Sandro Galantini nella prefazione – ha comportato rivivere stupori e stati d’animo, recuperando il quieto fluire del passato. Un tempo andato che si raccoglie tutto in queste pagine, come il fermo immagine di una sequenza fotografica, facendosi pathos e racconto”.

La presentazione è stata organizzata nel rispetto delle norme anti-Covid.

