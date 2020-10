CUPRA MARITTIMA – Il Cinema Margherita accoglie ottobre a Cupra Marittima con due prime visioni in contemporanea nazionale molto diverse tra loro.

LACCI di Daniele Luchetti film di apertura della 77° Mostra del cinema di Venezia, tratto dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone. Nella Napoli anni ’80 tradimenti e dolore, abbandoni e ritorni, segreti e lealtà, il dramma riflette sulle geometrie variabili e davvero poco cartesiane delle relazioni, sentimentali e familiari. Ultimo lavoro del maestro Daniele Luchetti sempre attento alle dinamiche familiari italiane.

L’altra proposta è il film belga della talentuosa regista Marta Bergman autrice di SOLA AL MIO MATRIMONIO, presentato a Cannes nella sezione Acid Film dove ha ricevuto la Menzione Speciale Della Giuria ed il premio come Migliore Attrice per Alina Serban. Una produzione e distribuzione indipendente di alto valore come ha fatto notare gran parte della critica italiana (il film ha dovuto rimandare l’uscita prevista per il 5 marzo)

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-Covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza sarà richiesto di registrarsi all’ingresso e la mascherina fino al raggiungimento del posto seduto. Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com. Per emergenza Covid i posti in sala a disposizione sono limitati.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa 5 euro, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: € 6,50 interi, € 5 ridotti;

Ingresso Cinema d’Essai: € 5;

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

LACCI di Daniele Luchetti (ITA, 100′, 2020)

giovedì 1°/10 ore 21,15

venerdì 2/10 ore 19-21,15

sabato 3/10 ore 19-21,15

domenica 4/10 ore 17,30-19,30-21,15

lunedì 5/10 ore 21,15

.

SOLA AL MIO MATRIMONIO di Marta Bergman (BL, 121′, 2020)

lunedì 5/10 ore 19

martedì 6/10 ore 21,15

prossimamente: 12-13 /10 MALEDETTO MODIGLIANI

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.