MONTEPRANDONE – Dopo lo stop dovuto all’emergenza Covid-19, riparte il servizio di bus navetta gratuito per poliambulatorio, mercato e civico cimitero a Monteprandone e Centobuchi.

Per quanto riguarda il trasporto per il poliambulatorio di via 2 giugno a Centobuchi e per il mercato settimanale è possibile usufruire del servizio tutti i giovedì, a partire dall’8 ottobre, mentre la navetta per il cimitero è disponibile tutte le domeniche, a partire dal 4 ottobre, e nelle giornate del 1° e del 2 Novembre.

L’Amministrazione comunale di Monteprandone, in accordo con la ditta Canalibus, ha riattivato tutte le corse nel rispetto delle norme anti-covid previste per il trasporto pubblico.

“Con tutte le precauzioni del caso, riconfermiamo un servizio di pubblica utilità gratuito molto apprezzato – spiega il consigliere comunale con delega ai trasporti e mobilità alternativa Antonio Riccio – ci auguriamo che i cittadini continuino ad usufruirne, nel rispetto delle nuove regole, per proseguire nell’obiettivo di incentivare la popolazione all’uso del trasporto pubblico su gomma”.

Per conoscere gli orari delle corse si può consultare il sito del Comune al seguente link www.monteprandone.gov.it/aree-tematiche/mobilita-e-trasporti/.

