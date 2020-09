SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Aggiornamento Area Vasta 5 sulla situazione dei ricoverati per Covid-19 nella provincia picena. Alle ore 10 di mercoledì 31 settembre risultano ricoverati al Madonna del Soccorso di San Benedetto, in terapia intensiva, 3 pazienti (in aumento rispetto a ieri quando erano 2).

Risultano inoltre in attesa dell’esito del tampone un paziente al Pronto Soccorso di San Benedetto e 5 pazienti al Pronto Soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli, anche questo dato in aumento.

