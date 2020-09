Qui le notizie di ieri, 29 settembre

ORE 18 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Zero decessi in Regione.

ORE 15.30 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

30 ricoverati in totale in Regione. Secondo il Gores uno in Terapia Intensiva a San Benedetto e altri due, sempre in Riviera, in Semi.

ORE 15 Covid, Abruzzo: 23 casi nelle ultime 24 ore, 2 nel Teramano. Zero decessi

ORE 12 Coronavirus. Terapia Intensiva, aumentano i ricoverati al Madonna del Soccorso: 3 al momento

ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1615 tamponi: 788 nel percorso nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti.

Dal Gores affermano: “I positivi sono 23 nel percorso nuove diagnosi. 10 in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 9 secondo l’Area Vasta 5-Sisp), 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 fuori regione”.

Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 5 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati in contesto scolastico/universitario e 5 casi in fase di verifica.

