ORE 10 AGGIORNAMENTI GORES MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati testati 1615 tamponi: 788 nel percorso nuove diagnosi e 827 nel percorso guariti.

Dal Gores affermano: “I positivi sono 23 nel percorso nuove diagnosi. 10 in provincia di Ascoli Piceno (n.d.r. 9 secondo l’Area Vasta 5-Sisp), 5 in provincia di Pesaro Urbino, 3 in provincia di Ancona, 3 in provincia di Macerata e 2 fuori regione”.

Questi casi comprendono 8 soggetti sintomatici, 5 contatti in ambito domestico, 2 contatti stretti di casi positivi, 1 caso rilevato dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati in contesto scolastico/universitario e 5 casi in fase di verifica.

