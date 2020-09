SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “A causa di lavori di ripristino a seguito di rottura, sarà necessario interrompere l’erogazione idrica nella giornata di domani 30 settembre dalle ore 10 alle ore 11 circa nelle seguenti vie di San Benedetto: Via De Nicola, via del Lavoro, via Val Sesia, via Valtellina, Contrada san Giovanni. A Monteprandone e a Contrada Isola, Contrada Scopa”.

Comunicazione della Ciip oggi, 29 settembre.

