PORTO SAN GIORGIO – Intervento dei carabinieri nella notte tra il 28 e 29 settembre a Porto San Giorgio.

I militari del Norm hanno sorpreso un ladro solitario all’interno di uno chalet sul lungomare.

“Il malfattore, già noto alle Forze dell’Ordine – raccontano dall’Arma fermana – alla vista dei carabinieri ha tentato una fuga e si è gettato addirittura in mare per tentare una fuga tra le acqua. Purtroppo, per lui, è stato ‘ripescato’ dai militari”.

Dal Comando Provinciale di Fermo concludono: “L’uomo è stato denunciato per tentato furto ma anche per inosservanza del provvedimento di espulsione emesso dalla Questura a giugno scorso”.

