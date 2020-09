ROSETO DEGLI ABRUZZI – Domani, 30 settembre, alle ore 17 nel Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi si terrà il secondo incontro della XIX Settimana della Fratellanza.

Introdotto dalla redazione della rivista storica “Chorus”, interverrà la storico e giornalista Sandro Galantini su “I linguaggi del nuovo millennio: democrazia, libertà, immigrazione” con un approccio che coniuga storia, giornalismo e criminologia.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Roseto degli Abruzzi, dalla Provincia di Teramo e della Regione Abruzzo ed organizzata dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor in collaborazione con l’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti”, con l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti e con le Scuole Associate Unesco, è strutturata in momenti di studio e di analisi che prendono spunto dagli attentati dell’11 settembre 2001 alle Twin Towers di New York.

La serie di incontri, che nelle precedenti edizioni ha visto la partecipazione – tra gli altri – di Bruno Segre, Luciano Violante, Franco Angioni, Altero Matteoli, Magdi Cristiano Allam e di docenti degli atenei di Chieti, Teramo, Roma e Padova, permette ai convegnisti di approfondire i grandi cambiamenti storici, politici, sociali e culturali che l’atto terroristico ha prodotto a livello mondiale nonché di comprendere le peculiarità di mondi molto eterogenei al loro interno, come quello Occidentale e quello Orientale-islamico.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.