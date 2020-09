La situazione nei due ospedali di Ascoli e San Benedetto. Mentre a Civitanova “l’Astronave” di Bertolaso resta chiusa con i suoi milioni di euro come ampiamente previsto

Aggiornamento Area Vasta ore 10: risulta negativo il tampone del paziente al Pronto Soccorso di San Benedetto.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – In una nota dell’Area Vasta 5, si precisa che al momento sono ricoverati all’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto due pazienti affetti da Covid-19, entrambi nel reparto di terapia intensiva.

Vi sono inoltre, nella provincia picena, altri quattro pazienti al Pronto Soccorso in attesa dell’esito del tampone per Covid-19: uno sempre a San Benedetto e tre all’Ospedale Mazzoni di Ascoli.

Nei mesi scorsi lo scrivente criticò a più riprese la scelta della realizzazione dell’Astronave voluta da Bertolaso a Civitanova (il celebre Covid Hospital), per diversi motivi. Tuttavia neanche si poteva immaginare che la struttura sarebbe rimasta chiusa e non avrebbe ospitato neppure quei pochi pazienti per la quale è stata pensata e presentata con enfasi immeritata.

