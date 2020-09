SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Forze dell’Ordine in azione in Riviera in questi giorni.

Intervenuti dopo il malore di un ventenne su un bus, agenti della Polfer sono stati invece aggrediti da quest’ultimo: una volta condotto negli uffici di polizia, il ragazzo ha continuato con il proprio atteggiamento, danneggiando anche il mobilio.

E’ accaduto a San Benedetto del Tronto. Il giovane deve rispondere dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni personali e danneggiamento” si legge in una nota stampa.

