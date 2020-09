SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Avvio bruciante per la Samb, sconfitta inaspettatamente alla prima di campionato dal Carpi dei giovani. E così l’amaro esordio per la squadra di Montero, agli ordini del nuovo presidente Serafino, è stato al centro dell’Anteprima Scienziati nel Pallone, la trasmissione di approfondimento di Riviera Oggi sulla Samb e sullo sport che come al solito andrà in onda tutti i lunedì a partire dal 5 ottobre.

Una Anteprima che dunque dà il via alla terza stagione della fortunata trasmissione di Riviera Oggi. In studio, il direttore di Riviera Oggi Nazzareno Perotti, il giornalista (anche cartolinista per via della oramai celebre cartolina di presentazione delle puntate di Scienziati) Giuseppe Buscemi e il conduttore Pier Paolo Flammini.

Spazio dunque alle riflessioni post Carpi-Samb 2-0 ma anche alle questioni societarie, con la possibilità ventilata nella testa del presidente Serafino di un acquisto, o comunque di una gestione diretta innovativa per la Samb dello stadio Riviera delle Palme.

