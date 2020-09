TERAMO – Fermo eseguito, in questi giorni, dai carabinieri di Silvi Marina nel Teramano.

“I militari, in esecuzione di ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, hanno arrestato un brasiliano di 48 anni il quale deve espiare un anno di reclusione per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali per fatti avvenuti a Montesilvano nel 2015” si legge in una nota del Comando Provinciale di Teramo.

Dall’Arma concludono: “Dopo le formalità di rito in caserma, l’uomo è stato condotto presso il suo domicilio di Silvi in detenzione domiciliare”.

