ALBA ADRIATICA – Altro deferimento per ricettazione in provincia di Teramo in questi giorni.

“I Carabinieri del Norm di Alba Adriatica, su segnalazione dello stesso proprietario che aveva subito il furto della bicicletta il 12 agosto ad Alba Adriatica, hanno recuperato il velocipede in questione presso la Compagnia dei Carabinieri Val Vibrata di Colonnella – si legge in una nota stampa diffusa dai militari – mezzo utilizzato da un pakistano 35enne domiciliato ad Alba Adriatica che l’aveva assicurata con catena e lucchetto”.

Dall’Arma concludono: “La bicicletta è stata restituita al proprietario. Il 35enne dovrà rispondere innanzi al Tribunale di Teramo per ricettazione”.

