CARPI – Alla fine della gara fra Samb e Carpi l’ufficio stampa rossoblu ha intervistato la punta Facundo Lescano, entrato nella ripresa al posto di Masini. “Il campo non ci ha aiutato per il nostro modo di giocare ma non è un alibi perché ha condizionato anche loro” dice la punta argentina, che prosegue analizzando la partita: “Abbiamo preso gol purtroppo ma quello che ci ha condizionati è stata l’espulsione di D’Ambrosio che non so se c’era o meno ma è stata eclatante per lo sviluppo della gara”.

E ora come si archivia la gara d’esordio? “Adesso l’unica strada è seguire quello che dice il mister, lavorare e stare zitti. Adesso è fondamentale fare punti nelle prossime due in casa”

