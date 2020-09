Carpi-Samb | 1^ giornata Girone B Serie C 2020-2021| ore 15 stadio Sandro Cabassi di Carpi (MO)

Carpi (3-4-1-2) Rossini, Danovaro (68′ Martorelli),Varoli, Sabotic, Lomolino, Fofana, Bellini, Venturi, Giovannini, Carletti, Maurizi (84′ Marcellusi). A disposizione: Rossi, Varga, Ferri, Martorelli, Sassi, Marcellusi, Vano, Biasci. Allenatore: In panchina il mister in seconda Emilio Coraggio con l’allenatore Sandro Pochesci che è squalificato.

Samb (3-5-2) Nobile, Cristini, D’Ambrosio, Enrici, Scrugli, Rocchi, Angiulli, Masini (61′ Lescano), Liporace (61′ Goicoechea), Maxi Lopez, Nocciolini (73′ Chacòn). A disposizione: Laborda, Fusco, Mehmetaj, Chacòn, Goicoechea, Lavilla, Lescano. Allenatore: Paolo Montero

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova, (Salvatore Buonocore e Federico Pragliola gli assistenti), quarto uomo: Sajmir Kumara di Verona.

Note: prima dell’inizio della gara osservato un minuto di silenzio per la morte dell’arbitro di Serie C Daniele De Santis, ucciso a Lecce assieme alla sua compagna.

Marcatori: Carletti (C) al 31′ e 70′

Ammoniti: Scrugli (S), Chacòn (S), Sabotic (C), Angiulli (S), Fofana(C).

Espulsi: 23′ D’Ambrosio (S).

Angoli: 1-4

DIRETTA

PRIMO TEMPO

1′ La Samb gioca di base con un 3-5 -2 anche se nei primi minuti la posizione di Liporace a sinistra è molto avanzata facendo diventare il modulo quasi un 4-4-2 in fase offensiva.

23′ D’Ambrosio espulso e decretata punizone dal limite per il Carpi da parte dell’arbitro. Fallo di D’Amborsio su Giovannini giudicato da ultimo uomo.

24′ Lodolini parte e il tiro si infrange sulla barriera.

27′ Primo vero e proprio tentativo della partita con Carletti che incrocia da destra a sinistra: Nobile para e salva la Samb che adesso è un po’ scossa dall’espulsione di D’Ambrosio.

31′ GOL DEL CARPI. Lancio di Fofana per Carletti che entra in area calciando su Nobile in uscita, il portiere forse sfiora ma non può niente. Carpi avanti 1-0 alla mezz’ora.

37′ Angiulli serve Nocciolini centralmente in area, il numero stoppa e prova il tiro ma non riesce a calciare verso la porta.

45′ Fine primo tempo. Samb sotto di un gol e in dieci uomini, ripresa che si preannuncia in salita.

SECONDO TEMPO

46′ Carpi vicino al raddoppio sugli sviluppi di un corner battuto da Maurizi, deviazione in area di Venturi e Nobile la salva sulla linea. Che pericolo per i rossoblu.

52′ Palla in area crossata da Scrugli dalla destra, Nocciolini non ci arriva e viene anticipato, palla che schizza fuori per Angiulli che si coordina dai 20 metri e calcia ma il pallone finisce alto.

60′ Due corner consecutivi per la Samb che non riesce a farsi pericolosa in area mentre Montero pensa agli ingressi in campo di Lescano e Goicoechea.

61′ CAMBIO SAMB. Entrano Lescano e Goicoechea al posto di Masini e Liporace. Lescano fa coppia con Maxi davanti con Nocciolini che si abbassa sulla linea mediana a coprire il ruolo di Masini mentre non cambia nulla tatticamente con l’altro cambio.

62′ Due volte pericoloso il Carpi in un minuto con gli emiliani che approfittano dei rossoblu sbilanciati. Prima Giovannini (respinto il suo destro dall’opposizione Scrugli) e poi Carletti fermato da Nobile in uscita si rendono pericolosissimi.

67′ Ancora Samb presa in contropiede da Giovannini che entra in area e calcia, vola Nobile che salva ancora!

68′ Fuori Danovaro e dentro Martorelli nel Carpi.

70′ GOL DEL CARPI: 2-0. Raddoppio rocambolesco del Carpi: Giovannini calcia, Nobile para ancora ma il pallone rimpalla su Goicoechea e arriva a Carletti che firma agevolemente la doppietta.

73′ Fuori Nocciolini e dentro Chacòn nei rossoblu.

76′ Cross in area di Chacòn per la testa di Lescano che incorna ma sopra la traversa.

84′ Fuori Maurizi dentro Marcellusi nel Carpi.

90′ Tre minuti di recupero decretati da Marcenaro.

91′ Entra Sassi nel Carpi al posto di Carletti, attaccante autore della decisiva doppietta di oggi.

92′ Altra deviazione di testa di Lescano in area, non molto forte, il portiere del Carpi Rossini blocca agevolmente.

93′ Parapiglia a centrocampo con qualche scintilla fra rossoblu ed emiliani: finisce con tre gialli sventolati da Marcenaro rispettivamente a Fofana e Sabotic nel Carpi e Angiulli nella Samb.

94′ Finisce al 93′ inoltrato la partita. La Samb stecca l’esordio cedendo 2-0 al Carpi in trasferta. Partita pesantemente condizionata dalla decisione dell’arbitro che al 23′ espelle D’Ambrosio per un contatto fuori area con Giovannini ma in generale squadra di Montero abbastanza imbolsita e poco pericolosa davanti.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.