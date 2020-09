PETRITOLI – Dramma nella notte tra il 26 e 27 settembre.

Incidente stradale a Petritoli, muore un bambino di 10 anni in un incidente stradale. Ferito il padre un 40enne, portato al Torrette di Ancona per ulteriori cure mediche.

I due erano a bordo di un’auto che, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, si è schiantata in maniera violenta.

Vani, purtroppo, i soccorsi del 118, il piccolo è deceduto. Il padre è stato portato d’urgenza in ospedale, come detto prima, al nosocomio anconetano in gravi condizioni.

Sul luogo anche i Vigili del Fuoco.

