Pensati dalla società comue un modo per stare vicini alla squadra anche in questi periodi i pacchetti hanno 3 costi diversi: 120, 220 e 520 euro e contenuti differenti fra loro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ partita questa mattina la campagna di sostegno alla Samb: “sono tantissimi i tifosi che in queste ultime settimane hanno espresso il desiderio di entrare a far parte della #Sambfamily” dice la società rossoblu in una nota che prosegue così: “Sebbene la fidelizzazione per eccellenza, ovvero l’abbonamento, non sia possibile sottoscriverlo abbiamo creato dei SambPack attraverso i quali si può ugualmente esprimere la propria passione”.

Insieme a Elevensport la società ha pensato un abbonamento speciale di tre mesi grazie al quale poter guardare gratuitamente tutte le gare dei tre gironi di Lega Pro e quindi le gare casalinghe ed esterne della Samb. Insomma invece degli spalti, per ora, i tifosi rossoblù si dovranno accontentare del divano, ma potranno usufruire di uno sconto importante – qualora si dovessero riaprire gli stadi – sull’abbonamento al Riviera delle Palme: 40%/ o 50% in base al pacchetto scelto.

Ancora la Samb illustra i vantaggi di acquisire i pacchetti: “E poi magliette, mascherine, sciarpe, maglie ufficiali, la possibilità di partecipare a eventi esclusivi, sconti dai nostri sponsor e partner: insomma con il Sambpack vivi in maniera totale l’esperienza rossoblù. I pacchetti di sostegno al progetto Samb “El Fùtbol es del Pueblo” si possono sottoscrivere online nel SambStore: tre le tipologie da 120 euro, 220 euro, e 520 euro e contengono diversi benefit e omaggi”.

Infine novità per abbonati della scorsa stagione: quando si riaprirà la campagna abbonamenti per loro ci sarà la possibilità di prelazione e un costo vantaggioso.

Ecco cosa contengono i vari pacchetti:

Samb Pack valore 120 euro

– MASCHERINA El futbol es del pueblo

– SCIARPA ufficiale

– 40% di SCONTO sull’ABBONAMENTO (Curva, tribuna laterale nord e tribuna est mare)

– 3 MESI di Eleven Sports (i codici di attivazione verranno inviati via mail subito dopo l’acquisto del pack)

inoltre

– Sconti e vantaggi al Samb Store e presso i partner commerciali della società (elenco a breve sul sito)

Samb pack da 220 euro

– MASCHERINA El futbol es del pueblo

– SCIARPA ufficiale

– T-SHIRT ufficiale

– 40% di SCONTO* sull’ABBONAMENTO (Curva, tribuna laterale nord e tribuna est mare, tribuna centrale)

– 3 MESI DI ABBONAMENTO SU ELEVEN SPORTS (i codici di attivazione verranno inviati via mail subito dopo l’acquisto del pack)

inoltre

– Sconti e vantaggi al Samb Store e presso i partner commerciali della società (elenco a breve sul sito)

Samb Pack da 520 euro

– MASCHERINA El futbol es del pueblo

– SCIARPA ufficiale

– MAGLIA DA GARA UFFICIALE (specificare nelle note la tipologia (home, away, third e taglia)

– 50% di SCONTO* sull’ABBONAMENTO (Tutti i settori escluso tribuna vip)

– 3 MESI DI ELEVEN SPORTS (i codici di attivazione verranno inviati via mail subito dopo l’acquisto del pack)

inoltre

– Sconti e vantaggi al Samb Store e presso i partner commerciali della società (elenco a breve sul sito)

– Partecipazione a eventi esclusivi Società attraverso lotteria/estrazione



