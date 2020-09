Dalle ore 7.30 alle ore 18, nei gazebo allestiti nell’isola pedonale di via Palestro, in piazza Giorgini e nella rotonda di Porto d’Ascoli, verranno vendute le magliette tecniche da collezione di “Corri con Martina”.

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Uniamo le forze e impegniamoci a fondo, dedicando una giornata alla raccolta fondi per la ricerca contro il cancro. Domenica 4 ottobre, nei gazebo allestiti nell’isola pedonale di Via Palestro, in Piazza Giorgini e nella Rotonda di Porto d’Ascoli dalle ore 7.30 alle ore 18 saranno vendute le t-shirt tecniche da collezione di “Corri con Martina”. Acquistiamole, indossiamole e facciamo una corsetta o camminata sul lungomare di San Benedetto del Tronto.

Il lockdown ha impedito lo svolgimento della maratonina “Corri con Martina Km 8.6 – Premio Domenico Mozzoni”. L’iniziativa di acquistare la maglietta e di indossarla per una corsetta o una passeggiata, sarà una modalità alternativa di partecipazione alla 5^ Edizione della manifestazione “Corri con Martina”, per non perdere l’appuntamento 2020, in piena sicurezza contro il contagio da Coronavirus.

Il ricavato dalla vendita delle magliette sarà interamente devoluto al reparto di Onco-ematologia di Ascoli Piceno per contribuire all’acquisto di un importante macchinario per la ricerca e la cura delle leucemie. L’iniziativa “Corri con Martina” è nata dal grande impegno che i Lions profondono da anni nella lotta al cancro sia attraverso il “Progetto Martina”, il cui obiettivo è informare e sensibilizzare i giovani sulla prevenzione dei tumori, sia attraverso l’area dell’oncologia pediatrica, il cui obiettivo strategico è aiutare i bambini colpiti dal cancro a sconfiggere la malattia e a crescere bene.

Chi era Martina? Martina era una ragazza che ha fortemente raccomandato, prima di morire di tumore al seno: “informate e educate i giovani ad avere maggior cura della propria salute”. L’iniziativa è organizzata dai Club Lions di San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Amandola, Valvibrata e il Leo Club di Ascoli Piceno, con la collaborazione dell’ASD Running Team d’lu Mont. È patrocinata dal Comune di San Benedetto del Tronto.

