Polizia Municipale e addetti preposti sul luogo per la messa in sicurezza

CUPRA MARITTIMA – Il vento crea qualche disagio anche nella mattinata del 26 settembre.

Un pino è caduto a Cupra Marittima in via delle Cupe, problemi anche per un cavo dell’Enel.

Sul posto uomini della Municipale e addetti preposti per la messa in sicurezza. Strada chiusa al momento, fortunatamente nessuna conseguenza a persone.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.